Faceless
Киев, пр.Победы 500$ дали без заказа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:19
Faceless
Киев, пр.Победы 500$ дали без заказа.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 14:01
В залежності від міста. В Києві точно так працюють б-р Шевченка, 2, вул. Велика Васильківська, 132, просп. П. Григоренка, 28.
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:21
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:03
Re: ТАСКОМБАНК
Ребята всем привет. Подскажите как можно пополнить Б5 картой др. банка с наименьшей комиссией? Есть ВсеКарта Пумба и Ультра от Альфа банк.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 15:08
Сэпом из альфы
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:10
Stringer , у Вас есть инструкция как это правильно сделать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:12
Звоните на горячку таса и спрашиваете номер ибан своей б5, в альфе создаёте платёж, с указанием этого номера, своего инн и фио, отправляете
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:45
Stringer , делать все в приложении АльфаМобайл или через МайАльфа в браузере? И реально при переводе в 1000грн из Аллы к Тасе дойдет именно эта тысяча?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49
Платёж можно совершить где угодно, но в Мобайле не сохранится шаблон, а его лучше сохранить, хотя бы в мабе. Дойдёт за час все, что отправите. Не забывайте что сэп работает в опер день, тоесть после 17-00 даже если Альфа его отправит, тас может зачислить только на следующий день
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:59
Stringer , спасибо за помощь. Буду пробовать, др.вариантов пока нет.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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