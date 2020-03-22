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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3334333533363337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:19

Faceless
Киев, пр.Победы 500$ дали без заказа.
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:01

  Rebel написав:Панове, які віділення ТАС мають режим роботи терміналів 24/7?

В залежності від міста. В Києві точно так працюють б-р Шевченка, 2, вул. Велика Васильківська, 132, просп. П. Григоренка, 28.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:21

  ukrprom2014 написав:Faceless
Киев, пр.Победы 500$ дали без заказа.

Вам повезло.
Мне вот тоже в отделении советуют : езжай мол в Киев (250км.) и возможно там снимешь :mrgreen:
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:03

Re: ТАСКОМБАНК

Ребята всем привет. Подскажите как можно пополнить Б5 картой др. банка с наименьшей комиссией? Есть ВсеКарта Пумба и Ультра от Альфа банк.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:08

  _PORT_UA написав:Ребята всем привет. Подскажите как можно пополнить Б5 картой др. банка с наименьшей комиссией? Есть ВсеКарта Пумба и Ультра от Альфа банк.

Сэпом из альфы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:10

Stringer , у Вас есть инструкция как это правильно сделать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:12

  _PORT_UA написав:Stringer , у Вас есть инструкция как это правильно сделать?

Звоните на горячку таса и спрашиваете номер ибан своей б5, в альфе создаёте платёж, с указанием этого номера, своего инн и фио, отправляете
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:45

Stringer , делать все в приложении АльфаМобайл или через МайАльфа в браузере? И реально при переводе в 1000грн из Аллы к Тасе дойдет именно эта тысяча?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 365
З нами з: 09.02.14
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49

  _PORT_UA написав:Stringer , делать все в приложении АльфаМобайл или через МайАльфа в браузере? И реально при переводе в 1000грн из Аллы к Тасе дойдет именно эта тысяча?

Платёж можно совершить где угодно, но в Мобайле не сохранится шаблон, а его лучше сохранить, хотя бы в мабе. Дойдёт за час все, что отправите. Не забывайте что сэп работает в опер день, тоесть после 17-00 даже если Альфа его отправит, тас может зачислить только на следующий день
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:59

Stringer , спасибо за помощь. Буду пробовать, др.вариантов пока нет.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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З нами з: 09.02.14
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