Додано: Пон 23 бер, 2020 15:03

Ребята всем привет. Подскажите как можно пополнить Б5 картой др. банка с наименьшей комиссией? Есть ВсеКарта Пумба и Ультра от Альфа банк.

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.