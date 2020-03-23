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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:16
_PORT_UA написав: clientage написав: _PORT_UA написав:
А какое назначение платежа указывать? Пополнение счёта?
Переказ власних коштів. Без ПДВ
А у вас кредитка или дебетка?
Кредитка.
Погашение кредзадолженности выполняется Зеленой пимпой из ТАС2Ю подвязаной картой, нашару и почти мнгновенно и почти круглосуточно (+15мин с 9 до 21 и +30 после 21, а ночью как бог на душу положит).
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:30
Flamingo написав:
Речь о том чтобы тянуть "пимпой" через т2ю. А исходящий р2р "чужим" сервисом в пумбе платный ;(
ukrprom2014 написав: klug написав: ukrprom2014 написав:Flamingo
Да, понятно, так и делаю.
С ПУМБа на Б5 залетает даже если в 17:00 25 числа кидать - этим же днем.
Що вам "панятна"? Подивіться у виписку ЛУМУБи і знайдете там комісію.
С ПУМБ-онлайн никаких комиссий нет!
Якийсь переказ Шредінгера. Виберіть уже одну байку!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:40
clientage написав: _PORT_UA написав:
А какое назначение платежа указывать? Пополнение счёта?
Погашение кредзадолженности выполняется Зеленой пимпой из ТАС2Ю подвязаной картой, нашару и почти мнгновенно и почти круглосуточно (+15мин с 9 до 21 и +30 после 21, а ночью как бог на душу положит).
Да мне тут посоветовали, лучше через Аллу это делать,надежней.
Я правильно понимаю, что это в разделе МАБа Платежи?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:56
_PORT_UA написав: clientage написав: _PORT_UA написав:
А какое назначение платежа указывать? Пополнение счёта?
Погашение кредзадолженности выполняется Зеленой пимпой из ТАС2Ю подвязаной картой, нашару и почти мнгновенно и почти круглосуточно (+15мин с 9 до 21 и +30 после 21, а ночью как бог на душу положит).
Да мне тут посоветовали, лучше через Аллу это делать,надежней.
Я правильно понимаю, что это в разделе МАБа Платежи?
СЭП мне тож кажется надежнее.
Даа, в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ / Платежі
/ За реквізитами
Но нуна знать те реквизиты: ИБАН, ФИО, ИНН, Назначение. И помнить про опервремя
Но пимпа в ТАС2Ю меня еще ни разу не подводила, а по выходным даж выручала
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:22
_PORT_UA написав: clientage написав: _PORT_UA написав:
А какое назначение платежа указывать? Пополнение счёта?
Погашение кредзадолженности выполняется Зеленой пимпой из ТАС2Ю подвязаной картой, нашару и почти мнгновенно и почти круглосуточно (+15мин с 9 до 21 и +30 после 21, а ночью как бог на душу положит).
Да мне тут посоветовали, лучше через Аллу это делать,надежней.
Я правильно понимаю, что это в разделе МАБа Платежи?
Если конкретно погашаете задолженность, то можно специальной кнопкой в тас2ю
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