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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3338333933403341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:16

  _PORT_UA написав:
  clientage написав:
  _PORT_UA написав:А какое назначение платежа указывать? Пополнение счёта?

Переказ власних коштів. Без ПДВ
А у вас кредитка или дебетка?

Кредитка.

Погашение кредзадолженности выполняется Зеленой пимпой из ТАС2Ю подвязаной картой, нашару и почти мнгновенно и почти круглосуточно (+15мин с 9 до 21 и +30 после 21, а ночью как бог на душу положит).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:30

  Flamingo написав:Речь о том чтобы тянуть "пимпой" через т2ю. А исходящий р2р "чужим" сервисом в пумбе платный ;(

  ukrprom2014 написав:
  klug написав:
  ukrprom2014 написав:Flamingo
Да, понятно, так и делаю.
С ПУМБа на Б5 залетает даже если в 17:00 25 числа кидать - этим же днем.

Що вам "панятна"? Подивіться у виписку ЛУМУБи і знайдете там комісію.

С ПУМБ-онлайн никаких комиссий нет!

Якийсь переказ Шредінгера. Виберіть уже одну байку!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:40

  clientage написав:
  _PORT_UA написав:А какое назначение платежа указывать? Пополнение счёта?


Погашение кредзадолженности выполняется Зеленой пимпой из ТАС2Ю подвязаной картой, нашару и почти мнгновенно и почти круглосуточно (+15мин с 9 до 21 и +30 после 21, а ночью как бог на душу положит).


Да мне тут посоветовали, лучше через Аллу это делать,надежней.
Я правильно понимаю, что это в разделе МАБа Платежи?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:56

  _PORT_UA написав:
  clientage написав:
  _PORT_UA написав:А какое назначение платежа указывать? Пополнение счёта?


Погашение кредзадолженности выполняется Зеленой пимпой из ТАС2Ю подвязаной картой, нашару и почти мнгновенно и почти круглосуточно (+15мин с 9 до 21 и +30 после 21, а ночью как бог на душу положит).


Да мне тут посоветовали, лучше через Аллу это делать,надежней.
Я правильно понимаю, что это в разделе МАБа Платежи?

СЭП мне тож кажется надежнее.
Даа, в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ / Платежі / За реквізитами
Но нуна знать те реквизиты: ИБАН, ФИО, ИНН, Назначение. И помнить про опервремя
Но пимпа в ТАС2Ю меня еще ни разу не подводила, а по выходным даж выручала :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:22

  _PORT_UA написав:
  clientage написав:
  _PORT_UA написав:А какое назначение платежа указывать? Пополнение счёта?


Погашение кредзадолженности выполняется Зеленой пимпой из ТАС2Ю подвязаной картой, нашару и почти мнгновенно и почти круглосуточно (+15мин с 9 до 21 и +30 после 21, а ночью как бог на душу положит).


Да мне тут посоветовали, лучше через Аллу это делать,надежней.
Я правильно понимаю, что это в разделе МАБа Платежи?

Если конкретно погашаете задолженность, то можно специальной кнопкой в тас2ю
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  #<1 ... 3338333933403341
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