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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3339334033413342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:59

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Впереди тяжелые времена

Это да.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:58

  clientage написав:Гроши на сбере должны увидеть восход и заход Солнца в опердень, а потом уже их мона снимать со следующим восходом

Ходять слухі, що то є не так

  Striker написав:Уже делал тестовый СЭП на Ощадный, выводил на Б5, никаких 1% не было. Что я делаю не так?


  Striker написав:
  Anadonta написав:
Как давно тестили? Где-то в середине января 2020 г. поменялись тарифы и СЭП на сберегательный счет в ТАС стал платным.

10 марта закинул 50 грн по реквизитам с Моно на Ощадный, пришло ровно 50 грн, в Моно тоже ни копейки не сняло, только что ещё раз посмотрел. Где должно было снять 1%?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:03

Re: ТАСКОМБАНК

  KVV написав:Ходять слухі

Продолжайте эксперименты. держите нас в курсе :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:18

  clientage написав:
  KVV написав:Ходять слухі

Продолжайте эксперименты. держите нас в курсе :)

Після зниження % і появи комісії Ощадний для мене просто помер...рука не підіймається проводити такі експерименти :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:21

  KVV написав:
  clientage написав:
  KVV написав:Ходять слухі

Продолжайте эксперименты. держите нас в курсе :)

Після зниження % і появи комісії Ощадний для мене просто помер...рука не підіймається проводити такі експерименти :)

Я тож обнулил все ощадные, жду када закроют
Жду када отменят комисс в ТАС2Ю, жду када введут Коронные повышенные ставки по депо :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 3339334033413342
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