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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:59
clientage написав:
Впереди тяжелые времена
Это да.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:58
clientage написав:
Гроши на сбере должны увидеть восход и заход Солнца в опердень, а потом уже их мона снимать со следующим восходом
Ходять слухі, що то є не так
Striker написав:
Уже делал тестовый СЭП на Ощадный, выводил на Б5, никаких 1% не было. Что я делаю не так?
Striker написав: Anadonta написав:
Как давно тестили? Где-то в середине января 2020 г. поменялись тарифы и СЭП на сберегательный счет в ТАС стал платным.
10 марта закинул 50 грн по реквизитам с Моно на Ощадный, пришло ровно 50 грн, в Моно тоже ни копейки не сняло, только что ещё раз посмотрел. Где должно было снять 1%?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:03
KVV написав:
Ходять слухі
Продолжайте эксперименты. держите нас в курсе
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:21
Я тож обнулил все ощадные, жду када закроют
Жду када отменят комисс в ТАС2Ю, жду када введут Коронные повышенные ставки по депо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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