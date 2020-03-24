Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.
Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.
Делюсь комментарием тёплой линии, выделил болдом замечательное.
Повідомляємо, що відповідно до умов пакету послуг "Платівка" (пункт 5.1.) надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу/ PUSH-повідомленнями, за 30 днів, становить 10 грн. При відсутності оплати, послуга не надається, після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично.
Звертаємо Вашу увагу, що на даний момент в TAS2U статус підключення нової послуги інформування (PUSH-повідомленнями) відображається некоректно. Спеціалісти Банку працюють над вирішенням питання, найближчим часом інформація буде відображатись коректно.
Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.
Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.
Вам Stringer одразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати?
Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.
Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.
Вам Stringer одразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати?
Так я сразу и отключил. И после списания в отделении на следующе день переспросил все ли отключено. Все отключено и так, а КЦ прислал бред из цитаты выше, что кроме всего прочего еще и отображается неправильно.
И при всем при этом все равно списали десятку.
Хотя я догадываюсь почему. Но опять же мне никто это прямо не сказал, а только девушка в отделении пробубнило что-то себе под нос, а потом вслух сказала - у вас все отключено и так, звоните на линию.
Дело в том, что баланс карты был нулевой два года. А теперь вернулось тело депозита на карту и банк списал отложенный платеж, который возник еще тогда. Думаю в этом дело, но уже лень разбираться.