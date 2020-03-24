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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3340334133423343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:59

  Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.


Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Делюсь комментарием тёплой линии, выделил болдом замечательное.

Повідомляємо, що відповідно до умов пакету послуг "Платівка" (пункт 5.1.) надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу/ PUSH-повідомленнями, за 30 днів, становить 10 грн. При відсутності оплати, послуга не надається, після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично.

Звертаємо Вашу увагу, що на даний момент в TAS2U статус підключення нової послуги інформування (PUSH-повідомленнями) відображається некоректно.
Спеціалісти Банку працюють над вирішенням питання, найближчим часом інформація буде відображатись коректно.

Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:07

  Esq написав:
  Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.


Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Вам Stringer одразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:10

  klug написав:
  Esq написав:
  Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.


Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Вам Stringer одразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати?


Так я сразу и отключил. И после списания в отделении на следующе день переспросил все ли отключено. Все отключено и так, а КЦ прислал бред из цитаты выше, что кроме всего прочего еще и отображается неправильно.

И при всем при этом все равно списали десятку.

Хотя я догадываюсь почему. Но опять же мне никто это прямо не сказал, а только девушка в отделении пробубнило что-то себе под нос, а потом вслух сказала - у вас все отключено и так, звоните на линию.

Дело в том, что баланс карты был нулевой два года. А теперь вернулось тело депозита на карту и банк списал отложенный платеж, который возник еще тогда. Думаю в этом дело, но уже лень разбираться.
Esq
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 18.08.06
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  #<1 ... 3340334133423343
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