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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3340334133423343 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 204 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 48 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 56 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 28 Всього голосів : 204 Додано: Сер 25 бер, 2020 11:59 Esq написав: Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование. Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.



Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.



Делюсь комментарием тёплой линии, выделил болдом замечательное.



Повідомляємо, що відповідно до умов пакету послуг "Платівка" (пункт 5.1.) надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу/ PUSH-повідомленнями, за 30 днів, становить 10 грн. При відсутності оплати, послуга не надається, після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично.



Звертаємо Вашу увагу, що на даний момент в TAS2U статус підключення нової послуги інформування (PUSH-повідомленнями) відображається некоректно .

Спеціалісти Банку працюють над вирішенням питання, найближчим часом інформація буде відображатись коректно.



Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку). Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.Делюсь комментарием тёплой линии, выделил болдом замечательное. Esq Повідомлень: 1497 З нами з: 18.08.06 Подякував: 478 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 13:07 Esq написав: Esq написав: Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование. Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.



Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Вам Stringer одразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати? Вамодразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4223 З нами з: 18.08.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 13:10 klug написав: Esq написав: Esq написав: Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование. Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.



Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Вам Stringer одразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати? Вамодразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати?



Так я сразу и отключил. И после списания в отделении на следующе день переспросил все ли отключено. Все отключено и так, а КЦ прислал бред из цитаты выше, что кроме всего прочего еще и отображается неправильно.



И при всем при этом все равно списали десятку.



Хотя я догадываюсь почему. Но опять же мне никто это прямо не сказал, а только девушка в отделении пробубнило что-то себе под нос, а потом вслух сказала - у вас все отключено и так, звоните на линию.



Дело в том, что баланс карты был нулевой два года. А теперь вернулось тело депозита на карту и банк списал отложенный платеж, который возник еще тогда. Думаю в этом дело, но уже лень разбираться. Так я сразу и отключил. И после списания в отделении на следующе день переспросил все ли отключено. Все отключено и так, а КЦ прислал бред из цитаты выше, что кроме всего прочего еще и отображается неправильно.И при всем при этом все равно списали десятку.Хотя я догадываюсь почему. Но опять же мне никто это прямо не сказал, а только девушка в отделении пробубнило что-то себе под нос, а потом вслух сказала - у вас все отключено и так, звоните на линию.Дело в том, что баланс карты был нулевой два года. А теперь вернулось тело депозита на карту и банк списал отложенный платеж, который возник еще тогда. Думаю в этом дело, но уже лень разбираться. Esq Повідомлень: 1497 З нами з: 18.08.06 Подякував: 478 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3340334133423343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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