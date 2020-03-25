Додано: Сер 25 бер, 2020 13:10

klug написав: Esq написав: Esq написав: Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование. Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.



Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Вам Stringer одразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати? Вамодразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати?

Так я сразу и отключил. И после списания в отделении на следующе день переспросил все ли отключено. Все отключено и так, а КЦ прислал бред из цитаты выше, что кроме всего прочего еще и отображается неправильно.И при всем при этом все равно списали десятку.Хотя я догадываюсь почему. Но опять же мне никто это прямо не сказал, а только девушка в отделении пробубнило что-то себе под нос, а потом вслух сказала - у вас все отключено и так, звоните на линию.Дело в том, что баланс карты был нулевой два года. А теперь вернулось тело депозита на карту и банк списал отложенный платеж, который возник еще тогда. Думаю в этом дело, но уже лень разбираться.