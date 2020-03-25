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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3341334233433344>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:59

  Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.


Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Делюсь комментарием тёплой линии, выделил болдом замечательное.

Повідомляємо, що відповідно до умов пакету послуг "Платівка" (пункт 5.1.) надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу/ PUSH-повідомленнями, за 30 днів, становить 10 грн. При відсутності оплати, послуга не надається, після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично.

Звертаємо Вашу увагу, що на даний момент в TAS2U статус підключення нової послуги інформування (PUSH-повідомленнями) відображається некоректно.
Спеціалісти Банку працюють над вирішенням питання, найближчим часом інформація буде відображатись коректно.

Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:07

  Esq написав:
  Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.


Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Вам Stringer одразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:10

  klug написав:
  Esq написав:
  Esq написав:Закангчиваются две карты Пластинки, напомните, пожалуйста, что там был за прикол с перевыпускаемыми - там как-то заранее что-то, вроде, нужно было отключить, то ли страховку, то ли какое-то смс информирование.


Ну что сказать, таки скрысили пару копеек.

Вам Stringer одразу ж відповів, що потрібно відключити інформування. Що тут можна ще сказати?


Так я сразу и отключил. И после списания в отделении на следующе день переспросил все ли отключено. Все отключено и так, а КЦ прислал бред из цитаты выше, что кроме всего прочего еще и отображается неправильно.

И при всем при этом все равно списали десятку.

Хотя я догадываюсь почему. Но опять же мне никто это прямо не сказал, а только девушка в отделении пробубнило что-то себе под нос, а потом вслух сказала - у вас все отключено и так, звоните на линию.

Дело в том, что баланс карты был нулевой два года. А теперь вернулось тело депозита на карту и банк списал отложенный платеж, который возник еще тогда. Думаю в этом дело, но уже лень разбираться.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:06

Esq у меня по всем 3 картам, не смотря на отключение, 1 раз списало за смс и больше не списывало
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:09

  omb написав:Esq у меня по всем 3 картам, не смотря на отключение, 1 раз списало за смс и больше не списывало


У меня в день переоформления карты в конце дня - также одно списание. И до него и после уверяли, что "всё отключено", а кал центр написал то, что я цитировал выше.

Залезли в карман, конечно, по-наглому, но придётся пожертвовать неимущим один раз.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:44

Re: ТАСКОМБАНК

  Esq написав:Дело в том, что баланс карты был нулевой два года. А теперь вернулось тело депозита на карту и банк списал отложенный платеж, который возник еще тогда. Думаю в этом дело, но уже лень разбираться.

Тут так не працює - немає тут відкладеного платежу, бо послуга, якщо вона підключена, активується на 30 діб після успішного списання. Тобто спочатку оплата, а потім починається надання послуги. Якщо до списання цю послугу вимкнути, то нічого не спишеться ні одразу, ні потім, бо послуга не була і вже не буде надана.

ІБ ніколи не показував чи послуга підключена (навіть у часи ТАС24), тому не ясно, що ви там шукали. Уу ІБ завжди показувалось чи інформування оплачене на даний момент. З введенням пушів вони там усе остаточно доламали, але гаряча лінія завжди коректно бачила статус і коректно відключала послугу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:01

  klug написав:
  Esq написав:Дело в том, что баланс карты был нулевой два года. А теперь вернулось тело депозита на карту и банк списал отложенный платеж, который возник еще тогда. Думаю в этом дело, но уже лень разбираться.

Тут так не працює - немає тут відкладеного платежу, бо послуга, якщо вона підключена, активується на 30 діб після успішного списання. Тобто спочатку оплата, а потім починається надання послуги. Якщо до списання цю послугу вимкнути, то нічого не спишеться ні одразу, ні потім, бо послуга не була і вже не буде надана.

ІБ ніколи не показував чи послуга підключена (навіть у часи ТАС24), тому не ясно, що ви там шукали. Уу ІБ завжди показувалось чи інформування оплачене на даний момент. З введенням пушів вони там усе остаточно доламали, але гаряча лінія завжди коректно бачила статус і коректно відключала послугу.


Ну не работает, так не работает. Это не так важно.

Хронология:

- работник банка говорит, что услуга отключена
- происходит списание
- работник банка опять проверяет и говорит, что услуга отключена
- теплая линия непонятно проверяет что-то или нет, но пишет про тас2ю (о чем речи вообще не шло)

Ни в какой момент услугу не выключали и не подтверждали, что она была включена. Я понятно излагаю? Спрашивал могла ли она снова подключиться ввиду пеервыпуска карт? "не могла" и "сейчас все равно отключена".

Вопрос вообще не в том, что линия может отключить или всегда отключала. Услуга известно и так, что уже отключена.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:32

Esq
Еще в 2018 году я выкладывал переписку по такой же ситуации.
В результате долгих дебатов комиссию вернули.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:01

Re: ТАСКОМБАНК

Esq, Вы не первый и не последний, который пишет про данный инцидент. Народные свинорылов предотвращают этот инцидент через отключение данной услуги для данной карты/счета через заявления. Копию принятого заявления держат у себя. Затем по подобных инцидентах напоминают через колцентр о данном факте отключения, это в отделении перепроверяют и возвращают списанное.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:34

Re: ТАСКОМБАНК

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wolt450
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