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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 19:42
wolt450 написав:
По платівці вихід на Моно, Приват, Форвард їх сервісами безкоштовно?
Так (Моно, Приват). Форвард - не знаю...
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