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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3341334233433344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:42

  wolt450 написав:По платівці вихід на Моно, Приват, Форвард їх сервісами безкоштовно?


Так (Моно, Приват). Форвард - не знаю...
jay2004
 
Повідомлень: 2181
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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  #<1 ... 3341334233433344
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