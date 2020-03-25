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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:42

  wolt450 написав:По платівці вихід на Моно, Приват, Форвард їх сервісами безкоштовно?


Так (Моно, Приват). Форвард - не знаю...
jay2004
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:52

  wolt450 написав:По платівці вихід на Моно, Приват, Форвард їх сервісами безкоштовно?

безкоштовно
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velvet
 
Повідомлень: 2612
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:01

  Son of Sun написав:Вывод с ощадника на В5 разве с комиссом?

Згідно тарифів так, якщо кошти маринувались на ощадному менше одного банківського дня

Але це ж ТАС! Тут поява комісії чи навпаки відключення послуги не означає, що плата не буде знята - треба тестити.
KVV
 
Повідомлень: 354
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Подякував: 13 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:16

KVV
Треба більше публічного бла-бла-бла, а ще краще одразу у підтримку писати, що щось десь недосписали і вимагати виправити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4228
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:39

  KVV написав:
  Son of Sun написав:Вывод с ощадника на В5 разве с комиссом?

Згідно тарифів так, якщо кошти маринувались на ощадному менше одного банківського дня

Але це ж ТАС! Тут поява комісії чи навпаки відключення послуги не означає, що плата не буде знята - треба тестити.

Про маринад знаю. Думав, щось придумали інше.
Son of Sun
 
Повідомлень: 654
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Подякував: 94 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:47

Re: ТАСКОМБАНК

Как в ТАСе по в5 работает % на остаток собственных средств по карте?
Необходимо фактическое зачисление?
Если да то за день, когда деньги были зачислены % будет? До скольки нужно зачислить, чтобы начислялись %?
Спасибо
R3WIND
 
Повідомлень: 14
З нами з: 20.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:21

  R3WIND написав:Как в ТАСе по в5 работает % на остаток собственных средств по карте?
Необходимо фактическое зачисление?
Если да то за день, когда деньги были зачислены % будет? До скольки нужно зачислить, чтобы начислялись %?
Спасибо

Тарифы хоть смотрели? В большинстве случаев помогает
Пожалуйста
Son of Sun
 
Повідомлень: 654
З нами з: 25.04.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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  #<1 ... 3341334233433344
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