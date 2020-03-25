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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 19:42
wolt450 написав:
По платівці вихід на Моно, Приват, Форвард їх сервісами безкоштовно?
Так (Моно, Приват). Форвард - не знаю...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 19:52
wolt450 написав:
По платівці вихід на Моно, Приват, Форвард їх сервісами безкоштовно?
безкоштовно
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:01
Son of Sun написав:
Вывод с ощадника на В5 разве с комиссом?
Згідно тарифів так, якщо кошти маринувались на ощадному менше одного банківського дня
Але це ж ТАС! Тут поява комісії чи навпаки відключення послуги не означає, що плата не буде знята - треба тестити.
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KVV
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:16
KVV
Треба більше публічного бла-бла-бла, а ще краще одразу у підтримку писати, що щось десь недосписали і вимагати виправити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:39
KVV написав: Son of Sun написав:
Вывод с ощадника на В5 разве с комиссом?
Згідно тарифів так, якщо кошти маринувались на ощадному менше одного банківського дня
Але це ж ТАС! Тут поява комісії чи навпаки відключення послуги не означає, що плата не буде знята - треба тестити.
Про маринад знаю. Думав, щось придумали інше.
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Son of Sun
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:47
Как в ТАСе по в5 работает % на остаток собственных средств по карте?
Необходимо фактическое зачисление?
Если да то за день, когда деньги были зачислены % будет? До скольки нужно зачислить, чтобы начислялись %?
Спасибо
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R3WIND
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:21
R3WIND написав:
Как в ТАСе по в5 работает % на остаток собственных средств по карте?
Необходимо фактическое зачисление?
Если да то за день, когда деньги были зачислены % будет? До скольки нужно зачислить, чтобы начислялись %?
Спасибо
Тарифы хоть смотрели? В большинстве случаев помогает
Пожалуйста
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Son of Sun
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:13
Monk23 написав:Ananas1start
мне бонусы не приходили еще. Набирал сегодня гарячку, сказали, что должны уже были быть на этой недели начислены.
Требуют ФИО и номер телефона реферала и потом будут смотреть и начислять. Одну такую заявку подал, по остальных у меня нет данных.
Впринципе, то что банк - днище, никто особо не скрывал, и я понимал изначально как оно получиться скорее всего
Начислили бонус, мне и рефералу, на кешбечный счет (то есть грязными). Не знаю или это по той заявке, мне никто не звонил пока, но скорее всего да.
С остальными рефералами мы в пролете похоже, так как их данных у меня нет.
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Monk23
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