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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:53
Не, глухо - две разные карты пробовал, горячка 10 мин. не отвечала. Завтра попробую.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:55
Да и зачем вам тот Приват, он же 0.5% снимает за сторонний р2р
Шлите СЭПом с Привата, за 3грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59
валюта
кому-то в последние 5-7 рабочих дней выдавали валюту ?
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