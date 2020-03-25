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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3342334333443345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:53

Не, глухо - две разные карты пробовал, горячка 10 мин. не отвечала. Завтра попробую.
demichh
 
Повідомлень: 2355
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Подякував: 122 раз.
Подякували: 127 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:55

  demichh написав:Не, глухо - две разные карты пробовал, горячка 10 мин. не отвечала. Завтра попробую.

Да и зачем вам тот Приват, он же 0.5% снимает за сторонний р2р :(
Шлите СЭПом с Привата, за 3грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30839
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2463 раз.
Подякували: 3584 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59

валюта

кому-то в последние 5-7 рабочих дней выдавали валюту ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 606
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Подякували: 51 раз.
 
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  #<1 ... 3342334333443345
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