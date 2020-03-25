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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:53
Не, глухо - две разные карты пробовал, горячка 10 мин. не отвечала. Завтра попробую.
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demichh
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:55
demichh написав:
Не, глухо - две разные карты пробовал, горячка 10 мин. не отвечала. Завтра попробую.
Да и зачем вам тот Приват, он же 0.5% снимает за сторонний р2р
Шлите СЭПом с Привата, за 3грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59
кому-то в последние 5-7 рабочих дней выдавали валюту ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:43
Славик написав:
Краткое содержание описанного ранее: В период акции 8% на карту Pudra на покупку в 1613 грн налили 91,78 грн. На 94 грн налили 8,17 грн. МСС был правильный, карта в "плюс" не выходила. Обратился на "горячку".
Результат: доначислили на платеж в 1613 грн кешбек 48,39 грн. По моим прикидкам на оба платежа еще не хватает 20,99 грн.
Поддержка решила, что доначислено не правильно и не полностью. Опять составляют заявку.
Сегодня доначислили второй раз. На 94 грн начислили+доначислили как и положено. На 1613 0,31% (4.99 грн) опять не додали.
Если тут в открытую не стесняются начислять неправильно, то представляю, что в Вике творится с кешбеком. Не зря же его скрывают.
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Славик
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59
Славик написав:
представляю, что в Вике творится с кешбеком. Не зря же его скрывают.
По вике его просто не начисляют по операциям с предавторизацией, где сначала идёт блокировка, а потом списание
Только если пнуть поддержку и только в счёт лимита следующего месяца.
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Hack-Stock
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:48
SILVER_UA написав:
кому-то в последние 5-7 рабочих дней выдавали валюту ?
1к$ во вторник. Оставлял номер начальнику отделения в предыдущую среду (тогда снимал 500$ без предзаказа). Позвонил лично. Чернигов!
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Fylhtq
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