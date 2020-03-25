RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3342334333443345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:53

Не, глухо - две разные карты пробовал, горячка 10 мин. не отвечала. Завтра попробую.
demichh
 
Повідомлень: 2355
З нами з: 09.12.10
Подякував: 122 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:55

  demichh написав:Не, глухо - две разные карты пробовал, горячка 10 мин. не отвечала. Завтра попробую.

Да и зачем вам тот Приват, он же 0.5% снимает за сторонний р2р :(
Шлите СЭПом с Привата, за 3грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30844
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2463 раз.
Подякували: 3584 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59

валюта

кому-то в последние 5-7 рабочих дней выдавали валюту ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 606
З нами з: 21.07.10
Подякував: 94 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:43

  Славик написав:Краткое содержание описанного ранее: В период акции 8% на карту Pudra на покупку в 1613 грн налили 91,78 грн. На 94 грн налили 8,17 грн. МСС был правильный, карта в "плюс" не выходила. Обратился на "горячку".
Результат: доначислили на платеж в 1613 грн кешбек 48,39 грн. По моим прикидкам на оба платежа еще не хватает 20,99 грн.
Поддержка решила, что доначислено не правильно и не полностью. Опять составляют заявку.

Сегодня доначислили второй раз. На 94 грн начислили+доначислили как и положено. На 1613 0,31% (4.99 грн) опять не додали.
Если тут в открытую не стесняются начислять неправильно, то представляю, что в Вике творится с кешбеком. Не зря же его скрывают.
Славик
 
Повідомлень: 247
З нами з: 04.07.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59

  Славик написав:представляю, что в Вике творится с кешбеком. Не зря же его скрывают.

По вике его просто не начисляют по операциям с предавторизацией, где сначала идёт блокировка, а потом списание :lol:
Только если пнуть поддержку и только в счёт лимита следующего месяца.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 444
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:48

  SILVER_UA написав:кому-то в последние 5-7 рабочих дней выдавали валюту ?

1к$ во вторник. Оставлял номер начальнику отделения в предыдущую среду (тогда снимал 500$ без предзаказа). Позвонил лично. Чернигов!
Fylhtq
 
Повідомлень: 119
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3342334333443345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, la9, lel, sauvignon, tano і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24816)
26.03.2020 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.