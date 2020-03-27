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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3344334533463347>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:43

А чой то ? :evil:
Со вчерашнего вечера в вэб-ТАС2Ю любой перевод/пополняшка завершается как "Операция не может быть выполнена" и вылет из ИБ :!: Но реально операция выполняется.

Поэтому не стоит торопиться ее повторять, а то я уже 3 раза повторил, пока шли СМСки о 2х пердыдущих списаниях :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:00

  wolt450 написав:Ставку по євро підняли рівно в 2рази річну. Вище долара
І гривню символічно
Далі буде

Так в дополнение к ставкам еще я так понимаю и бонус появился: "+1% у гривні/+0,5% у доларах США та євро при оформленні вкладу через систему дистанційного обслуговування «TAS2U»(строком на 3,6,9 та 12 місяців)"
Мои рефералки:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:48

sens
Даже вируса не - все виртуально и фейково.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:37

Re: ТАСКОМБАНК

Как сейчас проще и дешевле всего (не выходя из дома) пополнить Ощадный или Б5 гривной?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:42

  reef написав:Как сейчас проще и дешевле всего (не выходя из дома) пополнить Ощадный или Б5 гривной?

В5 можна П2П з іншого банку а ощадний з тас2ю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:28

  Квесторе_поверніться написав:
  reef написав:Как сейчас проще и дешевле всего (не выходя из дома) пополнить Ощадный или Б5 гривной?

В5 можна П2П з іншого банку а ощадний з тас2ю.

Первого варианта у меня нет, а второй - подвязать в ТАС2У карту и прямо на Ощадный? Раньше, по-моему, можно было только на карту ТАС? Речь идёт о Конкорде, там ещё был бесплатный СЭП.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:35

  reef написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  reef написав:Как сейчас проще и дешевле всего (не выходя из дома) пополнить Ощадный или Б5 гривной?

В5 можна П2П з іншого банку а ощадний з тас2ю.

Первого варианта у меня нет, а второй - подвязать в ТАС2У карту и прямо на Ощадный? Раньше, по-моему, можно было только на карту ТАС? Речь идёт о Конкорде, там ещё был бесплатный СЭП.

СЭП прямо на Б5. Сегодня после обеда переводил так из Альфы. Прошло быстро в пределах одного часа. Комиссий не заметил.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:40

Re: ТАСКОМБАНК

  reef написав:подвязать в ТАС2У карту и прямо на Ощадный?

Саме так. Якщо за вихід з карти немає комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:33

реквизиты swift

***, тазик в своем репертуаре. Общаюсь в чате с представителем банка (Дмитро (8722) спрашиваю, как я могу знать реквизиты для свифта карты викеннд. Ответ был шикарен - только в отделении банка. Карл, в отделении банка!!! )) так ведь сейчас карантин, спросил я. Ну, некоторые отделения работают. Ну, позвоните им по телефону, сжалился предствитель банка ) Не, я просто угораю от тазика. В моно получить реквизиты любой карты на почту - несколько кликов в приложухе, а тут отправляют стирать кеды в карантин.
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:48

Re: ТАСКОМБАНК

yoggik написав:***, тазик в своем репертуаре. Общаюсь в чате с представителем банка (Дмитро (8722) спрашиваю, как я могу знать реквизиты для свифта карты викеннд. Ответ был шикарен - только в отделении банка. Карл, в отделении банка!!! )) так ведь сейчас карантин, спросил я. Ну, некоторые отделения работают. Ну, позвоните им по телефону, сжалился предствитель банка ) Не, я просто угораю от тазика. В моно получить реквизиты любой карты на почту - несколько кликов в приложухе, а тут отправляют стирать кеды в карантин.
Ибаны есть в приложении, все для свифта есть на сайте
Faceless
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