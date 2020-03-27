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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:43
А чой то ?
Со вчерашнего вечера в вэб-ТАС2Ю любой перевод/пополняшка завершается как "Операция не может быть выполнена" и вылет из ИБ
Но реально операция выполняется.
Поэтому не стоит торопиться ее повторять, а то я уже 3 раза повторил, пока шли СМСки о 2х пердыдущих списаниях
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:00
wolt450 написав:
Ставку по євро підняли рівно в 2рази річну. Вище долара
І гривню символічно
Далі буде
Так в дополнение к ставкам еще я так понимаю и бонус появился: "+1% у гривні/+0,5% у доларах США та євро при оформленні вкладу через систему дистанційного обслуговування «TAS2U»(строком на 3,6,9 та 12 місяців)"
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:48
sens
Даже вируса не - все виртуально и фейково.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:37
Как сейчас проще и дешевле всего (не выходя из дома) пополнить Ощадный или Б5 гривной?
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reef
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:42
reef написав:
Как сейчас проще и дешевле всего (не выходя из дома) пополнить Ощадный или Б5 гривной?
В5 можна П2П з іншого банку а ощадний з тас2ю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:28
Квесторе_поверніться написав: reef написав:
Как сейчас проще и дешевле всего (не выходя из дома) пополнить Ощадный или Б5 гривной?
В5 можна П2П з іншого банку а ощадний з тас2ю.
Первого варианта у меня нет, а второй - подвязать в ТАС2У карту и прямо на Ощадный? Раньше, по-моему, можно было только на карту ТАС? Речь идёт о Конкорде, там ещё был бесплатный СЭП.
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reef
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:35
reef написав: Квесторе_поверніться написав: reef написав:
Как сейчас проще и дешевле всего (не выходя из дома) пополнить Ощадный или Б5 гривной?
В5 можна П2П з іншого банку а ощадний з тас2ю.
Первого варианта у меня нет, а второй - подвязать в ТАС2У карту и прямо на Ощадный? Раньше, по-моему, можно было только на карту ТАС? Речь идёт о Конкорде, там ещё был бесплатный СЭП.
СЭП прямо на Б5. Сегодня после обеда переводил так из Альфы. Прошло быстро в пределах одного часа. Комиссий не заметил.
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Igneus
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:40
reef написав:
подвязать в ТАС2У карту и прямо на Ощадный?
Саме так. Якщо за вихід з карти немає комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:33
***, тазик в своем репертуаре. Общаюсь в чате с представителем банка (Дмитро (8722) спрашиваю, как я могу знать реквизиты для свифта карты викеннд. Ответ был шикарен - только в отделении банка. Карл, в отделении банка!!! )) так ведь сейчас карантин, спросил я. Ну, некоторые отделения работают. Ну, позвоните им по телефону, сжалился предствитель банка ) Не, я просто угораю от тазика. В моно получить реквизиты любой карты на почту - несколько кликов в приложухе, а тут отправляют стирать кеды в карантин.
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yoggik
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:48
yoggik написав:***, тазик в своем репертуаре. Общаюсь в чате с представителем банка (Дмитро (8722) спрашиваю, как я могу знать реквизиты для свифта карты викеннд. Ответ был шикарен - только в отделении банка. Карл, в отделении банка!!! )) так ведь сейчас карантин, спросил я. Ну, некоторые отделения работают. Ну, позвоните им по телефону, сжалился предствитель банка ) Не, я просто угораю от тазика. В моно получить реквизиты любой карты на почту - несколько кликов в приложухе, а тут отправляют стирать кеды в карантин.
Ибаны есть в приложении, все для свифта есть на сайте
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Faceless
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