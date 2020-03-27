да, нашел, было непросто
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать, а там емае цифр и букв.
Сколько возьмут банки корреспонденты за перевод 2к$ ?
Короч, тазик , добавь кнопку в тазз24 с реквизитами, сколько можно жить в прошлом веке?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:56
Faceless
да, нашел, было непросто
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать, а там емае цифр и букв.
Сколько возьмут банки корреспонденты за перевод 2к$ ?
Короч, тазик , добавь кнопку в тазз24 с реквизитами, сколько можно жить в прошлом веке?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:59
Re: ТАСКОМБАНК
А мож лучше покопипастить с мыла или вайбера?
Хотяяя тётя-кассир полюбэ сначала распечатает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:16
clientage
конечно лучше, так только отправляют пешком в банк, или звонить на крайний случай )
про комисию, на сколько будет попандос при переводе?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:22
Re: ТАСКОМБАНК
Сколько возьмут никто не скажет, пока не попробуете
В любом случае будет немало, точно больше 1% от 2к
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:19
ясно. Ну, так как моно отменил свифты для обычных карт, вопрос отпал сам собой. Прийдется линять на 0.9% при снятии наличкой
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:31
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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