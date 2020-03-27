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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3344334533463347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:56

Faceless

да, нашел, было непросто https://tascombank.ua/you/payments-and- ... i_perekazy
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать, а там емае цифр и букв.
Сколько возьмут банки корреспонденты за перевод 2к$ ?

Короч, тазик , добавь кнопку в тазз24 с реквизитами, сколько можно жить в прошлом веке?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:59

Re: ТАСКОМБАНК

  yoggik написав:При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать

А мож лучше покопипастить с мыла или вайбера? :wink:
Хотяяя тётя-кассир полюбэ сначала распечатает :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:16

clientage

конечно лучше, так только отправляют пешком в банк, или звонить на крайний случай )
про комисию, на сколько будет попандос при переводе?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:22

Re: ТАСКОМБАНК

yoggik написав:Faceless

да, нашел, было непросто https://tascombank.ua/you/payments-and- ... i_perekazy
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать, а там емае цифр и букв.
Сколько возьмут банки корреспонденты за перевод 2к$ ?

Короч, тазик , добавь кнопку в тазз24 с реквизитами, сколько можно жить в прошлом веке?
Сколько возьмут никто не скажет, пока не попробуете
В любом случае будет немало, точно больше 1% от 2к
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:19

  Faceless написав:
yoggik написав:Faceless

да, нашел, было непросто https://tascombank.ua/you/payments-and- ... i_perekazy
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать, а там емае цифр и букв.
Сколько возьмут банки корреспонденты за перевод 2к$ ?

Короч, тазик , добавь кнопку в тазз24 с реквизитами, сколько можно жить в прошлом веке?
Сколько возьмут никто не скажет, пока не попробуете
В любом случае будет немало, точно больше 1% от 2к


ясно. Ну, так как моно отменил свифты для обычных карт, вопрос отпал сам собой. Прийдется линять на 0.9% при снятии наличкой
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:31

  yoggik написав:При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать

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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:36

Коллеги, подскажите, кто-то из банков дружит с Тасей настолько тесно, что может выдать в своей банкоматной сети больше 1000 грн. за раз по MasterCard?
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 00:50

  sauvignon написав:Коллеги, подскажите, кто-то из банков дружит с Тасей настолько тесно, что может выдать в своей банкоматной сети больше 1000 грн. за раз по MasterCard?


агриколь 2 раза по 3000
WachtAmRhein
 
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  #<1 ... 3344334533463347
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