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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:56
Faceless
да, нашел, было непросто https://tascombank.ua/you/payments-and- ... i_perekazy
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать, а там емае цифр и букв.
Сколько возьмут банки корреспонденты за перевод 2к$ ?
Короч, тазик , добавь кнопку в тазз24 с реквизитами, сколько можно жить в прошлом веке?
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yoggik
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:59
yoggik написав:
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать
А мож лучше покопипастить с мыла или вайбера?
Хотяяя тётя-кассир полюбэ сначала распечатает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:16
clientage
конечно лучше, так только отправляют пешком в банк, или звонить на крайний случай )
про комисию, на сколько будет попандос при переводе?
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yoggik
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:22
yoggik написав:Faceless
да, нашел, было непросто https://tascombank.ua/you/payments-and- ... i_perekazy
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать, а там емае цифр и букв.
Сколько возьмут банки корреспонденты за перевод 2к$ ?
Короч, тазик , добавь кнопку в тазз24 с реквизитами, сколько можно жить в прошлом веке?
Сколько возьмут никто не скажет, пока не попробуете
В любом случае будет немало, точно больше 1% от 2к
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Faceless
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:19
Faceless написав: yoggik написав:Faceless
да, нашел, было непросто https://tascombank.ua/you/payments-and- ... i_perekazy
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать, а там емае цифр и букв.
Сколько возьмут банки корреспонденты за перевод 2к$ ?
Короч, тазик , добавь кнопку в тазз24 с реквизитами, сколько можно жить в прошлом веке?
Сколько возьмут никто не скажет, пока не попробуете
В любом случае будет немало, точно больше 1% от 2к
ясно. Ну, так как моно отменил свифты для обычных карт, вопрос отпал сам собой. Прийдется линять на 0.9% при снятии наличкой
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yoggik
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:31
yoggik написав:
При этом ибан нужно вручную с экрана телефона набирать
Відкрийте для себе веб-версію.
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klug
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Додано: Суб 28 бер, 2020 00:36
Коллеги, подскажите, кто-то из банков дружит с Тасей настолько тесно, что может выдать в своей банкоматной сети больше 1000 грн. за раз по MasterCard?
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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sauvignon
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Додано: Суб 28 бер, 2020 00:50
sauvignon написав:
Коллеги, подскажите, кто-то из банков дружит с Тасей настолько тесно, что может выдать в своей банкоматной сети больше 1000 грн. за раз по MasterCard?
агриколь 2 раза по 3000
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WachtAmRhein
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