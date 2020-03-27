yoggik написав:***, тазик в своем репертуаре. Общаюсь в чате с представителем банка (Дмитро (8722) спрашиваю, как я могу знать реквизиты для свифта карты викеннд. Ответ был шикарен - только в отделении банка. Карл, в отделении банка!!! )) так ведь сейчас карантин, спросил я. Ну, некоторые отделения работают. Ну, позвоните им по телефону, сжалился предствитель банка ) Не, я просто угораю от тазика. В моно получить реквизиты любой карты на почту - несколько кликов в приложухе, а тут отправляют стирать кеды в карантин.
Ибаны есть в приложении, все для свифта есть на сайте
yoggik написав:***, тазик в своем репертуаре. Общаюсь в чате с представителем банка (Дмитро (8722) спрашиваю, как я могу знать реквизиты для свифта карты викеннд. Ответ был шикарен - только в отделении банка. Карл, в отделении банка!!! )) так ведь сейчас карантин, спросил я. Ну, некоторые отделения работают. Ну, позвоните им по телефону, сжалился предствитель банка ) Не, я просто угораю от тазика. В моно получить реквизиты любой карты на почту - несколько кликов в приложухе, а тут отправляют стирать кеды в карантин.
Ибаны есть в приложении, все для свифта есть на сайте
А в каком месте приложения появились ибаны?
Для Виики? Речь ведь изначально шла о ней. Да прям со старту как стать в аппке на карту видны ибаны для счетов USD, EUR, GBP и UAH (один и тот же номер ибан продублирован четырежды)
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