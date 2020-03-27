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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:12
demichh написав:
Не, глухо - две разные карты пробовал, горячка 10 мин. не отвечала. Завтра попробую.
Только собирался написать, как дочитаю ветку до конца.
Уже несколько попыток подвязать дебетовую КоКо от Форварда - лукап не приходит и все. Думал, проблема чисто с Форвардом. Теперь понял, что проблема именно в подвязке карт в TAS2U.
Пробовал в веб-версии. Может, кто-то подвязывал что-то в последние дни, поделитесь опытом, как прошло.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:37
Подвязывал 3 карты привата 25 числа - всё прошло норм, и оплаты проходят как положено
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:08
Искатель написав: demichh написав:
Не, глухо - две разные карты пробовал, горячка 10 мин. не отвечала. Завтра попробую.
Только собирался написать, как дочитаю ветку до конца.
Уже несколько попыток подвязать дебетовую КоКо от Форварда - лукап не приходит и все. Думал, проблема чисто с Форвардом. Теперь понял, что проблема именно в подвязке карт в TAS2U.
Пробовал в веб-версии. Может, кто-то подвязывал что-то в последние дни, поделитесь опытом, как прошло.
Подвязывал неименную дебетовую Визу Форварда (КоКо) два месяца назад в веб-версии TAS2U. Лукап не пришел, и, вероятно, из-за отключения мной СМС. Сразу же после запроса в TAS2U лукап позвонил в контакт-центр Форварда и спросил код последней операции по карте. После того, как его мне назвали, ввел в TAS2U и карта Форварда подвязалась.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:42
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:21
А есть возможность сменить пароль в этом приложении?
У юнекса аналогичный Kapowai и есть кнопка изменить. Это опять забота о нас?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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