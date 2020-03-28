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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:38
clientage написав: Rimlyanin1 написав:
Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?
Это только у Виики есть такая возможность
Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт
У меня в договоре написан.
И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора.
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Striker
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:11
Striker написав: clientage написав: Rimlyanin1 написав:
Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?
Это только у Виики есть такая возможность
Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт
У меня в договоре написан.
И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора.
Да я тож привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:33
clientage написав:
я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик
Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт.
Да и врядли мы тут на долго.
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Maksi2
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:08
Maksi2 написав:
Да и врядли мы тут на долго.
После Прибуткових 19% - сразу и на виход.
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jay2004
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