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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3346334733483349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:38

  clientage написав:
  Rimlyanin1 написав:Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?

Это только у Виики есть такая возможность
Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт

У меня в договоре написан. :P
И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора.
Striker
 
Повідомлень: 268
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:11

  Striker написав:
  clientage написав:
  Rimlyanin1 написав:Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?

Это только у Виики есть такая возможность
Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт

У меня в договоре написан. :P
И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора.

Да я тож привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася :?:
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:33

  clientage написав:я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася :?:
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик :mrgreen: :mrgreen:

Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт. :mrgreen:
Да и врядли мы тут на долго.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:08

  Maksi2 написав:
Да и врядли мы тут на долго.


После Прибуткових 19% - сразу и на виход.
jay2004
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 19.02.09
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 04:40

  Maksi2 написав:
  clientage написав:я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася :?:
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик :mrgreen: :mrgreen:

Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт. :mrgreen:
Да и врядли мы тут на долго.

Ну, ТАСя у меня сейчас единственная для обмена валют. В Привате и Моно дороже покупать $ и спред неадекватный. А Аллу пакетную не успел сделать, та и не сильно теперь и хочется, учитывая, что Алла всех прокинула с выдачей валюты.
Ну это не отменяет того, что ТАСя тот ещё банк. Бонус за Пудру 100 грн до сих пор жду. :( Надо уже теребить горячку начинать.
Striker
 
Повідомлень: 268
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<1 ... 3346334733483349
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