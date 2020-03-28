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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3346334733483349 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 204 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 48 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 56 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 28 Всього голосів : 204 Додано: Суб 28 бер, 2020 20:38 clientage написав: Rimlyanin1 написав: Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам? Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?

Это только у Виики есть такая возможность

Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт Это только у Виики есть такая возможностьДля Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт

У меня в договоре написан.

И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора. У меня в договоре написан.И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора. Striker Повідомлень: 268 З нами з: 15.02.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 21:11 Striker написав: clientage написав: Rimlyanin1 написав: Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам? Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?

Это только у Виики есть такая возможность

Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт Это только у Виики есть такая возможностьДля Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт

У меня в договоре написан.

И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора. У меня в договоре написан.И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора.

Да я тож привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.

Правда, Тася

Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик Да я тож привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.Правда, ТасяПро Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30872 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2464 раз. Подякували: 3588 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 21:33 clientage написав: я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.

Правда, Тася

Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.Правда, ТасяПро Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик

Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт.

Да и врядли мы тут на долго. Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт.Да и врядли мы тут на долго. Maksi2 Повідомлень: 572 З нами з: 18.06.19 Подякував: 157 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 22:08 Maksi2 написав:

Да и врядли мы тут на долго. Да и врядли мы тут на долго.



После Прибуткових 19% - сразу и на виход. После Прибуткових 19% - сразу и на виход. jay2004 Повідомлень: 2187 З нами з: 19.02.09 Подякував: 50 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 04:40 Maksi2 написав: clientage написав: я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.

Правда, Тася

Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.Правда, ТасяПро Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик

Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт.

Да и врядли мы тут на долго. Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт.Да и врядли мы тут на долго.

Ну, ТАСя у меня сейчас единственная для обмена валют. В Привате и Моно дороже покупать $ и спред неадекватный. А Аллу пакетную не успел сделать, та и не сильно теперь и хочется, учитывая, что Алла всех прокинула с выдачей валюты.

Ну это не отменяет того, что ТАСя тот ещё банк. Бонус за Пудру 100 грн до сих пор жду. Надо уже теребить горячку начинать. Ну, ТАСя у меня сейчас единственная для обмена валют. В Привате и Моно дороже покупать $ и спред неадекватный. А Аллу пакетную не успел сделать, та и не сильно теперь и хочется, учитывая, что Алла всех прокинула с выдачей валюты.Ну это не отменяет того, что ТАСя тот ещё банк. Бонус за Пудру 100 грн до сих пор жду.Надо уже теребить горячку начинать. Striker Повідомлень: 268 З нами з: 15.02.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3346334733483349 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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