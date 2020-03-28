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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3346334733483349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:38

  clientage написав:
  Rimlyanin1 написав:Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?

Это только у Виики есть такая возможность
Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт

У меня в договоре написан. :P
И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:11

  Striker написав:
  clientage написав:
  Rimlyanin1 написав:Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?

Это только у Виики есть такая возможность
Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт

У меня в договоре написан. :P
И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора.

Да я тож привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася :?:
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:33

  clientage написав:я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася :?:
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик :mrgreen: :mrgreen:

Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт. :mrgreen:
Да и врядли мы тут на долго.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:08

  Maksi2 написав:
Да и врядли мы тут на долго.


После Прибуткових 19% - сразу и на виход.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 04:40

  Maksi2 написав:
  clientage написав:я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася :?:
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик :mrgreen: :mrgreen:

Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт. :mrgreen:
Да и врядли мы тут на долго.

Ну, ТАСя у меня сейчас единственная для обмена валют. В Привате и Моно дороже покупать $ и спред неадекватный. А Аллу пакетную не успел сделать, та и не сильно теперь и хочется, учитывая, что Алла всех прокинула с выдачей валюты.
Ну это не отменяет того, что ТАСя тот ещё банк. Бонус за Пудру 100 грн до сих пор жду. :( Надо уже теребить горячку начинать.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Бонус за Пудру 100 грн до сих пор жду. Надо уже теребить горячку начинать.
Також не дочекався, нагадав прос себе, на другий день начислили, але ще за одну баришню не дали, завтра уточню по яким причинам... :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:35

  curiousobro написав:
  stas_rst написав:
  Искатель написав:Пробовал в веб-версии. Может, кто-то подвязывал что-то в последние дни, поделитесь опытом, как прошло.

3 дні тому моно прикрутив через т2ю в телефоні. без збоїв, з першого разу

Не 3 дня, но где то неделю назад видсоточка глобуса подвязалась в полпинка

Вы выводили деньги с Видсоточки, Глобус снимает комиссию за вывод через ТАС?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:40

  reef написав:Вы выводили деньги с Видсоточки, Глобус снимает комиссию за вывод через ТАС?

Нет
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vollena71
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