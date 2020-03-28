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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:38
clientage написав: Rimlyanin1 написав:
Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?
Это только у Виики есть такая возможность
Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт
У меня в договоре написан.
И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора.
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Striker
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:11
Striker написав: clientage написав: Rimlyanin1 написав:
Підкажіть будь ласка де в додатку побачити рахунку Iban по карткам?
Это только у Виики есть такая возможность
Для Б5 и Платівки нуна вызванивать саппорт
У меня в договоре написан.
И проще сгенерить через сайт НБУ или другой. У меня мой полностью совпал и с сайта, и с договора.
Да я тож привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:33
clientage написав:
я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик
Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт.
Да и врядли мы тут на долго.
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Maksi2
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Додано: Суб 28 бер, 2020 22:08
Maksi2 написав:
Да и врядли мы тут на долго.
После Прибуткових 19% - сразу и на виход.
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jay2004
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Додано: Нед 29 бер, 2020 04:40
Maksi2 написав: clientage написав:
я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.
Правда, Тася
Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик
Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт.
Да и врядли мы тут на долго.
Ну, ТАСя у меня сейчас единственная для обмена валют. В Привате и Моно дороже покупать $ и спред неадекватный. А Аллу пакетную не успел сделать, та и не сильно теперь и хочется, учитывая, что Алла всех прокинула с выдачей валюты.
Ну это не отменяет того, что ТАСя тот ещё банк. Бонус за Пудру 100 грн до сих пор жду.
Надо уже теребить горячку начинать.
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Striker
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Додано: Нед 29 бер, 2020 11:35
curiousobro написав: stas_rst написав: Искатель написав:
Пробовал в веб-версии. Может, кто-то подвязывал что-то в последние дни, поделитесь опытом, как прошло.
3 дні тому моно прикрутив через т2ю в телефоні. без збоїв, з першого разу
Не 3 дня, но где то неделю назад видсоточка глобуса подвязалась в полпинка
Вы выводили деньги с Видсоточки, Глобус снимает комиссию за вывод через ТАС?
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reef
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:40
reef написав:
Вы выводили деньги с Видсоточки, Глобус снимает комиссию за вывод через ТАС?
Нет
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vollena71
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:47
vollena71 написав: reef написав:
Вы выводили деньги с Видсоточки, Глобус снимает комиссию за вывод через ТАС?
Нет
Нет, в смысле не снимает? ... или не выводили?
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reef
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:48
reef написав: vollena71 написав: reef написав:
Вы выводили деньги с Видсоточки, Глобус снимает комиссию за вывод через ТАС?
Нет
Нет, в смысле не снимает? ... или не выводили?
Не тупите. Вам дали ответ. Все комиссии есть в тарифах по карте Глобуса, с которыми вы не знакомились похоже...
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Vorlon
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