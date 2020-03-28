Додано: Нед 29 бер, 2020 04:40

Maksi2 написав: clientage написав: я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.

Правда, Тася

Про Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик я привык с собой всегда носить папку с договорами. Вот смарт с апликухами всех своих 20 ИБ, ну и папку с договорами на открытие счета тож всех своих 20 банков. А чо, удобно, надежно, легкодоступно.Правда, ТасяПро Выписку я вааще молчу, я все свои траты по Тасе аккуратно вношу в блокнотик

Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт.

Да и врядли мы тут на долго. Короче если бы не кешбек, мы бы в тас не пришли, это факт.Да и врядли мы тут на долго.

Ну, ТАСя у меня сейчас единственная для обмена валют. В Привате и Моно дороже покупать $ и спред неадекватный. А Аллу пакетную не успел сделать, та и не сильно теперь и хочется, учитывая, что Алла всех прокинула с выдачей валюты.Ну это не отменяет того, что ТАСя тот ещё банк. Бонус за Пудру 100 грн до сих пор жду.Надо уже теребить горячку начинать.