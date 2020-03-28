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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3347334833493350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:05

  Vorlon написав:
  reef написав:
  vollena71 написав:Нет

Нет, в смысле не снимает? ... или не выводили?

Не тупите. Вам дали ответ. Все комиссии есть в тарифах по карте Глобуса, с которыми вы не знакомились похоже...

По тарифам снятие с Видсоточки с комиссией. Но комиссия по тарифам есть и у карты ПроЗапас (Укргаз), но вот через ТАС получилось без - потому и спрашиваю.
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:28

  reef написав:По тарифам снятие с Видсоточки с комиссией. Но комиссия по тарифам есть и у карты ПроЗапас (Укргаз), но вот через ТАС получилось без - потому и спрашиваю.


У видсоточки нет комиссии за p2p, поэтому можете выводить на ТАС без проблем.
И я не понял вам удалось с прозапаса вывести без комиссии деньги на ТАС, как давно вы это делали?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:03

Re: ТАСКОМБАНК

Давно, почти год уже. Я, всё, что было, вывел и больше к этому не возвращался. А что, уже прикрыли, а то у жены ещё есть карта ПроЗапас?.
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:05

  reef написав:Давно, почти год уже. Почти сразу, как появилось ТАС2У. Я, всё, что было, вывел и больше к этому не возвращался. А что, уже прикрыли, а то у жены ещё есть карта ПроЗапас?.
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:10

  reef написав:По тарифам снятие с Видсоточки с комиссией.

Наличными! Или для вас это не аргумент?
Vorlon
 
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