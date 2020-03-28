По тарифам снятие с Видсоточки с комиссией. Но комиссия по тарифам есть и у карты ПроЗапас (Укргаз), но вот через ТАС получилось без - потому и спрашиваю.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:05
По тарифам снятие с Видсоточки с комиссией. Но комиссия по тарифам есть и у карты ПроЗапас (Укргаз), но вот через ТАС получилось без - потому и спрашиваю.
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:28
У видсоточки нет комиссии за p2p, поэтому можете выводить на ТАС без проблем.
И я не понял вам удалось с прозапаса вывести без комиссии деньги на ТАС, как давно вы это делали?
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:03
Re: ТАСКОМБАНК
Давно, почти год уже. Я, всё, что было, вывел и больше к этому не возвращался. А что, уже прикрыли, а то у жены ещё есть карта ПроЗапас?.
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:05
Додано: Нед 29 бер, 2020 17:10
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