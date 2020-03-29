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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:05
Vorlon написав: reef написав: vollena71 написав:
Нет
Нет, в смысле не снимает? ... или не выводили?
Не тупите. Вам дали ответ. Все комиссии есть в тарифах по карте Глобуса, с которыми вы не знакомились похоже...
По тарифам снятие с Видсоточки с комиссией. Но комиссия по тарифам есть и у карты ПроЗапас (Укргаз), но вот через ТАС получилось без - потому и спрашиваю.
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reef
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:28
reef написав:
По тарифам снятие с Видсоточки с комиссией. Но комиссия по тарифам есть и у карты ПроЗапас (Укргаз), но вот через ТАС получилось без - потому и спрашиваю.
У видсоточки нет комиссии за p2p, поэтому можете выводить на ТАС без проблем.
И я не понял вам удалось с прозапаса вывести без комиссии деньги на ТАС, как давно вы это делали?
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antey718
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:03
Давно, почти год уже. Я, всё, что было, вывел и больше к этому не возвращался. А что, уже прикрыли, а то у жены ещё есть карта ПроЗапас?.
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reef
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:05
reef написав:
Давно, почти год уже. Почти сразу, как появилось ТАС2У. Я, всё, что было, вывел и больше к этому не возвращался. А что, уже прикрыли, а то у жены ещё есть карта ПроЗапас?.
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reef
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:10
reef написав:
По тарифам снятие с Видсоточки с комиссией.
Наличными! Или для вас это не аргумент?
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Vorlon
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:44
Что-то квитанции платежей в веб-версии TAS2U сегодня не скачиваются?
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Igneus
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Додано: Пон 30 бер, 2020 08:19
Igneus
Уже работает.
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ukrprom2014
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Додано: Пон 30 бер, 2020 08:57
ukrprom2014 написав:Igneus
Уже работает.
У меня нет.
В разделе "Платежи" квитанции до сих пор не открываются и, соответственно, не скачиваются, хотя отображаются.
Сообщение лишь появляется - "Операция неуспешная".
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Igneus
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