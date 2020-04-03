На гарачці кажуть, що 100 грн падають на бонусний рахунок і при виводі їх знімається податок.
Є десь правила почитати?
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Додано: Чет 02 кві, 2020 13:33
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:40
Можливо читає, але не відписується. Останній візит 31-го березня. Пишіть у ПП memberlist.php?mode=viewprofile&u=90644
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:23
наскільки я розумію , раніше тут нараховувалися всі бонуси і кеш беки на бонусний рахунок уже з урахуванням всіх подадатків тобто якщо на бонусний рахунов прийшло 100 то вивів на основний 100
недавно зробили так що якщо тобі поступає на бонусний рахунок 100 грн то там зразу пише і податок і показує скажем 120 грн і коли ти виводиш на основний рахунок то приходить ті ж 100 грн - тобто нічого не змінилось це чисто формальність
тобто нараховувують зараз брудними, а брудними 100 грн це приблизно 120 грн які ти виводиш і отримуєш чистими 100 грн на рахунок + 20 грн іде в податок
тому мають нараховувати з податком , а чому нараховують без це вже до них питання
і дивно що вони вас таке питають, я коли звонив за кеш бек ,який мені начислили чистими , і сказав що там має бути брудними , типу з податком, то вони просто дорахували , правда не всю суму (я описував три сторінки назад детально)
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:44
Додано: Чет 02 кві, 2020 19:46
Re: ТАСКОМБАНК
Яка ситуація з валютою наразі? Літаки регулярно підкріпляють відділення? З депо виплачують без проблем?
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:14
через макаронавірус значно подешевів прайвет банкінг таса
https://news.finance.ua/ua/news/-/46834 ... te-banking
+50грн !
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:21
Совсім унило...
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:26
Visa Infinite в пакеті «ТАС Еліт» за 1 грн (раніше 3000 грн)
+50грн !
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