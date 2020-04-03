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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3352335333543355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 13:33

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:Дзвоніть на ГЛ, поправлять.
На гарачці кажуть, що 100 грн падають на бонусний рахунок і при виводі їх знімається податок.
Є десь правила почитати?
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:32

Коллеги! А представитель на ветке сейчас присутствует или нет?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:40

  Карамболь написав:Коллеги! А представитель на ветке сейчас присутствует или нет?

Можливо читає, але не відписується. Останній візит 31-го березня. Пишіть у ПП memberlist.php?mode=viewprofile&u=90644
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:23

  extreme_lviv_ua написав:
  ukrprom2014 написав:Дзвоніть на ГЛ, поправлять.
На гарачці кажуть, що 100 грн падають на бонусний рахунок і при виводі їх знімається податок.
Є десь правила почитати?


наскільки я розумію , раніше тут нараховувалися всі бонуси і кеш беки на бонусний рахунок уже з урахуванням всіх подадатків тобто якщо на бонусний рахунов прийшло 100 то вивів на основний 100
недавно зробили так що якщо тобі поступає на бонусний рахунок 100 грн то там зразу пише і податок і показує скажем 120 грн і коли ти виводиш на основний рахунок то приходить ті ж 100 грн - тобто нічого не змінилось це чисто формальність
тобто нараховувують зараз брудними, а брудними 100 грн це приблизно 120 грн які ти виводиш і отримуєш чистими 100 грн на рахунок + 20 грн іде в податок
тому мають нараховувати з податком , а чому нараховують без це вже до них питання
і дивно що вони вас таке питають, я коли звонив за кеш бек ,який мені начислили чистими , і сказав що там має бути брудними , типу з податком, то вони просто дорахували , правда не всю суму (я описував три сторінки назад детально)
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:44

  MASolomko написав:Вроде как, с Плативки, WC и #Pudra бесплатно. С других будет с комиссией.

А перевод своих с Б5 на Плативку в TAS2U, или, своих с Б5 сторонним сервисом Форварда, с комиссией?
И если да, то тогда только через Ощадный, но держать один банковский день?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 19:46

Re: ТАСКОМБАНК

Яка ситуація з валютою наразі? Літаки регулярно підкріпляють відділення? З депо виплачують без проблем?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:14

через макаронавірус значно подешевів прайвет банкінг таса

https://news.finance.ua/ua/news/-/46834 ... te-banking
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:21

  greenozon написав:через макаронавірус значно подешевів прайвет банкінг таса

https://news.finance.ua/ua/news/-/46834 ... te-banking


Совсім унило...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:26

  jay2004 написав:
  greenozon написав:через макаронавірус значно подешевів прайвет банкінг таса

https://news.finance.ua/ua/news/-/46834 ... te-banking


Совсім унило...


Visa Infinite в пакеті «ТАС Еліт» за 1 грн (раніше 3000 грн)
:wink:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:34

ну и чем она
от електрон?
лаунжи, консьержи и др понты не интересуют
v57
 
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