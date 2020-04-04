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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3353335433553356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:36

Re: ТАСКОМБАНК

Если в ТАС2Ю привязать карту Привата и оплачивать ей коммуналку, будет комиссия со стороны ТАСа и/или Привата?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3321
З нами з: 14.10.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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  #<1 ... 3353335433553356
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