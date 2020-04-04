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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:36
Если в ТАС2Ю привязать карту Привата и оплачивать ей коммуналку, будет комиссия со стороны ТАСа и/или Привата?
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Ferlakur
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