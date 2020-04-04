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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3353335433553356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:36

Re: ТАСКОМБАНК

Если в ТАС2Ю привязать карту Привата и оплачивать ей коммуналку, будет комиссия со стороны ТАСа и/или Привата?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:47

  Ferlakur написав:Если в ТАС2Ю привязать карту Привата и оплачивать ей коммуналку, будет комиссия со стороны ТАСа и/или Привата?

Со стороны Привата не будет.
Со стороны ТАСа или не будет, или будет 3 грн (в зависимости от адресата платежа).
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
  • 3% кешбэк за оплату коммуналки + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:49

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Если в ТАС2Ю привязать карту Привата и оплачивать ей коммуналку, будет комиссия со стороны ТАСа и/или Привата?

Со стороны ТАСа не будет за перевод, а коммуналка каждый счет 3гр.
Со стороны Привата 1% минимум 5гр, это если с КДВ, а с УНИ да еще и за кредитные, то мама не горюй...
Brc
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:16

Неожиданно возник вопрос.

Как пополнить (естественно, без комиссии) наличными в выходной день "Ощадный" или Плативку/Вику? Без разницы, куда вносить, главное - без комиссии.
Терминала/банкомата ТАСа под рукой нет.

Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U. А другие варианты есть?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 01:05

  Искатель написав:Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U.

в терминале Изи на пакетку Альфы (надо уточнить сроки зачисления), а с нее СЭПом на Вику - не?
vvs2k
 
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