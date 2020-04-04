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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:36
Если в ТАС2Ю привязать карту Привата и оплачивать ей коммуналку, будет комиссия со стороны ТАСа и/или Привата?
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Ferlakur
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:47
Ferlakur написав:
Если в ТАС2Ю привязать карту Привата и оплачивать ей коммуналку, будет комиссия со стороны ТАСа и/или Привата?
Со стороны Привата не будет.
Со стороны ТАСа или не будет, или будет 3 грн (в зависимости от адресата платежа).
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
- 3% кешбэк за оплату коммуналки + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
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ramzes4
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:49
Ferlakur написав:
Если в ТАС2Ю привязать карту Привата и оплачивать ей коммуналку, будет комиссия со стороны ТАСа и/или Привата?
Со стороны ТАСа не будет за перевод, а коммуналка каждый счет 3гр.
Со стороны Привата 1% минимум 5гр, это если с КДВ, а с УНИ да еще и за кредитные, то мама не горюй...
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Brc
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Додано: Нед 05 кві, 2020 00:16
Неожиданно возник вопрос.
Как пополнить (естественно, без комиссии) наличными в выходной день "Ощадный" или Плативку/Вику? Без разницы, куда вносить, главное - без комиссии.
Терминала/банкомата ТАСа под рукой нет.
Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U. А другие варианты есть?
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Искатель
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Додано: Нед 05 кві, 2020 01:05
Искатель написав:
Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U.
в терминале Изи на пакетку Альфы (надо уточнить сроки зачисления), а с нее СЭПом на Вику - не?
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vvs2k
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Додано: Нед 05 кві, 2020 04:09
в TAS2U пише погасити заборгованість до 27 , в смс прийшло погасити до 20 - як взнати де правда
і ще підкажіть якщо я планую погасити заборгованість бесплатним переводом з монобанку , за скільки днів це треба зробити щоб все прийшло чи можна за 1 день ?
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Ananas1start
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