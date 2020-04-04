Искатель написав:
Я ж специально написал: в выходные СЭП не ходит по выходным.
жаль, але по плану СЕП 23 години 7 днів на тиждень вже мав забігти із 1 КВІТНЯ 2020!
але ... відклали по зрозумілих причинах -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:34
жаль, але по плану СЕП 23 години 7 днів на тиждень вже мав забігти із 1 КВІТНЯ 2020!
але ... відклали по зрозумілих причинах -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:45
Насправді по незрозумілих.
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