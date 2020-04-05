vvs2k написав:в терминале Изи на пакетку Альфы (надо уточнить сроки зачисления), а с нее СЭПом на Вику - не?
Я ж специально написал: в выходные СЭП не ходит по выходным.
жаль, але по плану СЕП 23 години 7 днів на тиждень вже мав забігти із 1 КВІТНЯ 2020!
Введение этого режима вовсе не означало бы что все банки обеспечивали бы этот функционал для всех клиентов. И если у пары банков - отправитель-получатель хоть один из банков такую услугу для клиентов не предоставляет, то пофиг, что такая возможность есть у клиентов второго банка - платеж все равно зависнет до понедельника
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коротко про Пудру. Сьогодні зробили замовлення на Ватсонс, оплата на сайті В пуші прилетіло: *** грн. заблоковано 05.04.20 ... кешбек 0.00 Ватсонс так працює чи це прикол Тазіка ? І чи донарахують по Пудрі за Ватсонс кешбек? (він там взагалі передбачений?)
Суму списали одразу, пуш вищевказаного змісту про "заблоковано". Почекаю проводку 2 дні і наберу тоді
проходили тільки недавно , після звінка на гарячу начисляли але недонасислили , після повторного звінка про те що не доначислили ,знову начислили ще трохи і знову не доначислили , я хз як в цього банка клієнти взагалі є
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