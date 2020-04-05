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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3355335633573358>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:34

  Искатель написав:
  vvs2k написав:
  Искатель написав:Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U.

в терминале Изи на пакетку Альфы (надо уточнить сроки зачисления), а с нее СЭПом на Вику - не?

Я ж специально написал: в выходные :) СЭП не ходит по выходным.


жаль, але по плану СЕП 23 години 7 днів на тиждень вже мав забігти із 1 КВІТНЯ 2020!

але ... відклали по зрозумілих причинах - https://bank.gov.ua/news/all/start-robo ... karantinom
:(
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:45

  greenozon написав:
жаль, але по плану СЕП 23 години 7 днів на тиждень вже мав забігти із 1 КВІТНЯ 2020!

але ... відклали по зрозумілих причинах - https://bank.gov.ua/news/all/start-robo ... karantinom
:(

Насправді по незрозумілих.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:55

  greenozon написав:
  Искатель написав:
  vvs2k написав:в терминале Изи на пакетку Альфы (надо уточнить сроки зачисления), а с нее СЭПом на Вику - не?

Я ж специально написал: в выходные :) СЭП не ходит по выходным.


жаль, але по плану СЕП 23 години 7 днів на тиждень вже мав забігти із 1 КВІТНЯ 2020!

Введение этого режима вовсе не означало бы что все банки обеспечивали бы этот функционал для всех клиентов. И если у пары банков - отправитель-получатель хоть один из банков такую услугу для клиентов не предоставляет, то пофиг, что такая возможность есть у клиентов второго банка - платеж все равно зависнет до понедельника
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:23

  Искатель написав:Неожиданно возник вопрос.

Как пополнить (естественно, без комиссии) наличными в выходной день "Ощадный" или Плативку/Вику? Без разницы, куда вносить, главное - без комиссии.
Терминала/банкомата ТАСа под рукой нет.

Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U. А другие варианты есть?

Якщо потрібно тільки для оплати, то можна ще й так само на Віку закинути через п2п з Моні/Форварда або через кнопку "Погасити кредит " в т2ю(при наявності кредліма)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:18

Re: ТАСКОМБАНК

По викендам начислили всем проценты на остаток?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:38

Re: ТАСКОМБАНК

коротко про Пудру.
Сьогодні зробили замовлення на Ватсонс, оплата на сайті
В пуші прилетіло: *** грн. заблоковано 05.04.20 ... кешбек 0.00
Ватсонс так працює чи це прикол Тазіка ?
І чи донарахують по Пудрі за Ватсонс кешбек? (він там взагалі передбачений?)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:19

stas_rst звони на горячку, начислят
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:23

  omb написав:stas_rst звони на горячку, начислят

Суму списали одразу, пуш вищевказаного змісту про "заблоковано".
Почекаю проводку 2 дні і наберу тоді
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:01

  stas_rst написав:
  omb написав:stas_rst звони на горячку, начислят

Суму списали одразу, пуш вищевказаного змісту про "заблоковано".
Почекаю проводку 2 дні і наберу тоді

проходили тільки недавно , після звінка на гарячу начисляли але недонасислили , після повторного звінка про те що не доначислили ,знову начислили ще трохи і знову не доначислили , я хз як в цього банка клієнти взагалі є
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:03

  Ananas1start написав:в TAS2U пише погасити заборгованість до 27 , в смс прийшло погасити до 20 - як взнати де правда

і ще підкажіть якщо я планую погасити заборгованість бесплатним переводом з монобанку , за скільки днів це треба зробити щоб все прийшло чи можна за 1 день ?


а чому в смс пише щоб до 20 погасити ?
а щоб погасити кредит теж треба щоб по рахунку пройшло ? тобто того що кошти просто зайшли недостатньо ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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