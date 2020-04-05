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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3355335633573358 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 204 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 48 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 56 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 28 Всього голосів : 204 Додано: Пон 06 кві, 2020 07:10 KVV написав: Искатель написав: Неожиданно возник вопрос.



Как пополнить (естественно, без комиссии) наличными в выходной день "Ощадный" или Плативку/Вику? Без разницы, куда вносить, главное - без комиссии.

Терминала/банкомата ТАСа под рукой нет.



Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U. А другие варианты есть? Неожиданно возник вопрос.Как пополнить (естественно, без комиссии) наличными в выходной день "Ощадный" или Плативку/Вику? Без разницы, куда вносить, главное - без комиссии.Терминала/банкомата ТАСа под рукой нет.Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U. А другие варианты есть?

Якщо потрібно тільки для оплати, то можна ще й так само на Віку закинути через п2п з Моні/Форварда або через кнопку "Погасити кредит " в т2ю(при наявності кредліма) Якщо потрібнодля оплати, то можна ще й так само на Віку закинути через п2п з Моні/Форварда або через кнопку "Погасити кредит " в т2ю(при наявності кредліма)

Кнопки "Погасить кредит" на Вике нет, как и кредлимита.

Мне другое интересно: если перебрасывать сторонним ресурсом на Вику, разве не будет комиссии при зачислении? Как-то этот момент в тарифах не увидел.

И еще. Если потом платить коммуналку с Вики (например, Некстом), не будет ли овердрафта? Кнопки "Погасить кредит" на Вике нет, как и кредлимита.Мне другое интересно: если перебрасывать сторонним ресурсом на Вику, разве не будет комиссии при зачислении? Как-то этот момент в тарифах не увидел.И еще. Если потом платить коммуналку с Вики (например, Некстом), не будет ли овердрафта? Искатель Повідомлень: 3532 З нами з: 22.02.16 Подякував: 524 раз. Подякували: 1614 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3355335633573358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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