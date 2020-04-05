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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3355335633573358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:10

  KVV написав:
  Искатель написав:Неожиданно возник вопрос.

Как пополнить (естественно, без комиссии) наличными в выходной день "Ощадный" или Плативку/Вику? Без разницы, куда вносить, главное - без комиссии.
Терминала/банкомата ТАСа под рукой нет.

Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U. А другие варианты есть?

Якщо потрібно тільки для оплати, то можна ще й так само на Віку закинути через п2п з Моні/Форварда або через кнопку "Погасити кредит " в т2ю(при наявності кредліма)

Кнопки "Погасить кредит" на Вике нет, как и кредлимита.
Мне другое интересно: если перебрасывать сторонним ресурсом на Вику, разве не будет комиссии при зачислении? Как-то этот момент в тарифах не увидел.
И еще. Если потом платить коммуналку с Вики (например, Некстом), не будет ли овердрафта?
Искатель
 
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  #<1 ... 3355335633573358
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