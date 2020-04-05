Как пополнить (естественно, без комиссии) наличными в выходной день "Ощадный" или Плативку/Вику? Без разницы, куда вносить, главное - без комиссии. Терминала/банкомата ТАСа под рукой нет.
Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U. А другие варианты есть?
Якщо потрібно тільки для оплати, то можна ще й так само на Віку закинути через п2п з Моні/Форварда або через кнопку "Погасити кредит " в т2ю(при наявності кредліма)
Кнопки "Погасить кредит" на Вике нет, как и кредлимита. Мне другое интересно: если перебрасывать сторонним ресурсом на Вику, разве не будет комиссии при зачислении? Как-то этот момент в тарифах не увидел. И еще. Если потом платить коммуналку с Вики (например, Некстом), не будет ли овердрафта?