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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3355335633573358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:10

  KVV написав:
  Искатель написав:Неожиданно возник вопрос.

Как пополнить (естественно, без комиссии) наличными в выходной день "Ощадный" или Плативку/Вику? Без разницы, куда вносить, главное - без комиссии.
Терминала/банкомата ТАСа под рукой нет.

Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U. А другие варианты есть?

Якщо потрібно тільки для оплати, то можна ще й так само на Віку закинути через п2п з Моні/Форварда або через кнопку "Погасити кредит " в т2ю(при наявності кредліма)

Кнопки "Погасить кредит" на Вике нет, как и кредлимита.
Мне другое интересно: если перебрасывать сторонним ресурсом на Вику, разве не будет комиссии при зачислении? Как-то этот момент в тарифах не увидел.
И еще. Если потом платить коммуналку с Вики (например, Некстом), не будет ли овердрафта?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:56

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:если перебрасывать сторонним ресурсом на Вику, разве не будет комиссии при зачислении?
ТАС с Вас ничего не должен взять.

  Искатель написав:Если потом платить коммуналку с Вики (например, Некстом), не будет ли овердрафта?
Если списание некстом пройдет раньше, чем Ваше пополнение сторонним сервисом, то будет овердрафт. При чём зачисление сторонним сервисом может делаться дольше...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:30

Re: ТАСКОМБАНК

Я переставил местами Ваши вопросы, чтобы логичнее и понятнее был ответ
  Ananas1start написав:а щоб погасити кредит теж треба щоб по рахунку пройшло ?
Обязательно
  Ananas1start написав: тобто того що кошти просто зайшли недостатньо ?
Нет.

  Ananas1start написав:а чому в смс пише щоб до 20 погасити ?
Чтобы подстраховаться самому банку и потом не выслушивать "олений плач" типа: "А я ж вам по р2р 25го погасил почему я вылетел из грейса и мне начислили % за пользование кредиткой". А так даже гасилки даже сторонними р2р-ресурсами успеют до 25го провестись и у "оленя" не будет вылета из грейса и соответственно не будет "плача". Ну а тех, кто умеет гасиЦЦа 25го (или даже 27го :shock: ) так, чтобы все провелось тем же днем эти и др. подобные смс не касаюЦЦа :mrgreen:
Мои рефералки:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:02

  Искатель написав:Мне другое интересно: если перебрасывать сторонним ресурсом на Вику, разве не будет комиссии при зачислении? Как-то этот момент в тарифах не увидел.

п. 2.5 Тарифів по Вікенду - "Входить у вартість пакету"
KVV
 
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