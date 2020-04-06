Додано: Пон 06 кві, 2020 09:30

Ananas1start написав: а щоб погасити кредит теж треба щоб по рахунку пройшло ? а щоб погасити кредит теж треба щоб по рахунку пройшло ?

Ananas1start написав: тобто того що кошти просто зайшли недостатньо ? тобто того що кошти просто зайшли недостатньо ?

Ananas1start написав: а чому в смс пише щоб до 20 погасити ? а чому в смс пише щоб до 20 погасити ?

Я переставил местами Ваши вопросы, чтобы логичнее и понятнее был ответОбязательноНет.Чтобы подстраховаться самому банку и потом не выслушивать "олений плач" типа: "А я ж вам по р2р 25го погасил почему я вылетел из грейса и мне начислили % за пользование кредиткой". А так даже гасилки даже сторонними р2р-ресурсами успеют до 25го провестись и у "оленя" не будет вылета из грейса и соответственно не будет "плача". Ну а тех, кто умеет гасиЦЦа 25го (или даже 27го) так, чтобы все провелось тем же днем эти и др. подобные смс не касаюЦЦа