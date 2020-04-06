Как пополнить (естественно, без комиссии) наличными в выходной день "Ощадный" или Плативку/Вику? Без разницы, куда вносить, главное - без комиссии. Терминала/банкомата ТАСа под рукой нет.
Сходу вижу только один вариант: пополнить какую-то карту "не ТАСа", а затем пополнить с нее "Ощадный" через TAS2U. А другие варианты есть?
Якщо потрібно тільки для оплати, то можна ще й так само на Віку закинути через п2п з Моні/Форварда або через кнопку "Погасити кредит " в т2ю(при наявності кредліма)
Кнопки "Погасить кредит" на Вике нет, как и кредлимита. Мне другое интересно: если перебрасывать сторонним ресурсом на Вику, разве не будет комиссии при зачислении? Как-то этот момент в тарифах не увидел. И еще. Если потом платить коммуналку с Вики (например, Некстом), не будет ли овердрафта?
Я переставил местами Ваши вопросы, чтобы логичнее и понятнее был ответ
Ananas1start написав:а щоб погасити кредит теж треба щоб по рахунку пройшло ?
Обязательно
Ananas1start написав: тобто того що кошти просто зайшли недостатньо ?
Нет.
Ananas1start написав:а чому в смс пише щоб до 20 погасити ?
Чтобы подстраховаться самому банку и потом не выслушивать "олений плач" типа: "А я ж вам по р2р 25го погасил почему я вылетел из грейса и мне начислили % за пользование кредиткой". А так даже гасилки даже сторонними р2р-ресурсами успеют до 25го провестись и у "оленя" не будет вылета из грейса и соответственно не будет "плача". Ну а тех, кто умеет гасиЦЦа 25го (или даже 27го ) так, чтобы все провелось тем же днем эти и др. подобные смс не касаюЦЦа
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Viteos написав:Друзі, нагадайте будь ласка, чи можна Вікою оплатити доставку Нової Пошти онлайн і не вилетіти з грейсу? Щось таке було на форумі, але з ходу не знайшов. Дякую!
Почитайте пожалуйста вот это мое сообщение viewtopic.php?p=4854752#p4854752 , там не конкретно про Новую почту, но принцип тот же - как не попасть на комис и вылет из грейса при оплате виикой на незнакомом сайте
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg