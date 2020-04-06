clientage
Значит буду искать спецкнопку
Спасибо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:21
Нее, ну если без Привата никак, то може стоит воспользоваться СЭПом
С Привата ента лабуда стоит 3грн за любую сумму, прийдет на Тасю на сл. опердень.
Вот тока рекв-ты у Таси нуна выцыганить
... делайте хоть что-нибудь!
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