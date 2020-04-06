clientage
Значит буду искать спецкнопку
Спасибо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:21
Нее, ну если без Привата никак, то може стоит воспользоваться СЭПом
С Привата ента лабуда стоит 3грн за любую сумму, прийдет на Тасю на сл. опердень.
Вот тока рекв-ты у Таси нуна выцыганить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:02
Re: ТАСКОМБАНК
На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:03
Re: ТАСКОМБАНК
С комиссией
Юзайте Б5 (валютную можно открыть)
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:08
неее, ну это ж ГАНЬБА какая-тА!
Ну неужели нельзя сделать для Платівки подобное зачисление в целевых?!
И на грн и для инвалюты
Плиииз, Faceless повлияйте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:23
А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:56
Влиял как мог, тут я бессилен
Тут не в курсе, я обычно только доллары снимаю и те в кассе с Ощадника
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