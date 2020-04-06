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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3356335733583359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:10

clientage
Значит буду искать спецкнопку :D
Спасибо!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:21

  Rainbow написав:clientage
Значит буду искать спецкнопку :D
Спасибо!

Нее, ну если без Привата никак, то може стоит воспользоваться СЭПом
С Привата ента лабуда стоит 3грн за любую сумму, прийдет на Тасю на сл. опердень.
Вот тока рекв-ты у Таси нуна выцыганить :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:02

Re: ТАСКОМБАНК

На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 391
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:03

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
Юзайте Б5 (валютную можно открыть)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:08

  Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией

неее, ну это ж ГАНЬБА какая-тА!
Ну неужели нельзя сделать для Платівки подобное зачисление в целевых?!
И на грн и для инвалюты :idea:
Плиииз, Faceless повлияйте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:23

  Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
Юзайте Б5 (валютную можно открыть)

А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 391
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:56

  clientage написав:
  Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией

неее, ну это ж ГАНЬБА какая-тА!
Ну неужели нельзя сделать для Платівки подобное зачисление в целевых?!
И на грн и для инвалюты :idea:
Плиииз, Faceless повлияйте :)

Влиял как мог, тут я бессилен
  _PORT_UA написав:А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?

Тут не в курсе, я обычно только доллары снимаю и те в кассе с Ощадника
Faceless
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  #<1 ... 3356335733583359
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