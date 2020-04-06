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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:10
clientage
Значит буду искать спецкнопку
Спасибо!
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Rainbow
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:21
Rainbow написав:clientage
Значит буду искать спецкнопку
Спасибо!
Нее, ну если без Привата никак, то може стоит воспользоваться СЭПом
С Привата ента лабуда стоит 3грн за любую сумму, прийдет на Тасю на сл. опердень.
Вот тока рекв-ты у Таси нуна выцыганить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:02
На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:03
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
Юзайте Б5 (валютную можно открыть)
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Faceless
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:08
Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
неее, ну это ж ГАНЬБА какая-тА!
Ну неужели нельзя сделать для Платівки подобное зачисление в целевых?!
И на грн и для инвалюты
Плиииз, Faceless
повлияйте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:23
Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
Юзайте Б5 (валютную можно открыть)
А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:56
clientage написав: Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
неее, ну это ж ГАНЬБА какая-тА!
Ну неужели нельзя сделать для Платівки подобное зачисление в целевых?!
И на грн и для инвалюты
Плиииз, Faceless
повлияйте
Влиял как мог, тут я бессилен
_PORT_UA написав:
А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?
Тут не в курсе, я обычно только доллары снимаю и те в кассе с Ощадника
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Faceless
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:02
clientage написав: Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
неее, ну это ж ГАНЬБА какая-тА!
Ну неужели нельзя сделать для Платівки подобное зачисление в целевых?!
И на грн и для инвалюты
Плиииз, Faceless
повлияйте
Не так, щоб я цтому радів, але і ТАСьку зрозуміти можна - має з оленів хоч якийсь заробіток бути, бо так і зовсім здатись можна...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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