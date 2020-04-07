_PORT_UA написав: Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
Юзайте Б5 (валютную можно открыть)
А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?
ОнаЖеВиза
В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).