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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3357335833593360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:31

  _PORT_UA написав:
  Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
Юзайте Б5 (валютную можно открыть)

А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?


ОнаЖеВиза :) В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).
wildlynx
 
Повідомлень: 61
З нами з: 14.04.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 3357335833593360
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