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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3357335833593360 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 204 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 48 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 56 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 28 Всього голосів : 204 Додано: Вів 07 кві, 2020 23:31 _PORT_UA написав: Faceless написав: _PORT_UA написав: На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без? С комиссией

Юзайте Б5 (валютную можно открыть) С комиссиейЮзайте Б5 (валютную можно открыть)

А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу? А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?



ОнаЖеВиза В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т). ОнаЖеВизаВ смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т). wildlynx Повідомлень: 62 З нами з: 14.04.16 Подякував: 67 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2020 10:25 wildlynx написав:

ОнаЖеВиза В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т). ОнаЖеВизаВ смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).

Это Вы имеете ввиду именно снятие с карты Плативка Виза? Если правда,что Отп выдает за раз 5к,то надо попробовать снять. Это Вы имеете ввиду именно снятие с карты Плативка Виза? Если правда,что Отп выдает за раз 5к,то надо попробовать снять. Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

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ОнаЖеВиза В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т). ОнаЖеВизаВ смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).

Это Вы имеете ввиду именно снятие с карты Плативка Виза? Если правда,что Отп выдает за раз 5к,то надо попробовать снять. Это Вы имеете ввиду именно снятие с карты Плативка Виза? Если правда,что Отп выдает за раз 5к,то надо попробовать снять.



Да, речь о снятии налички с Плативки (она вроде только Виза бывает) в чужих банкоматах. Да, речь о снятии налички с Плативки (она вроде только Виза бывает) в чужих банкоматах. wildlynx Повідомлень: 62 З нами з: 14.04.16 Подякував: 67 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3357335833593360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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