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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:31
_PORT_UA написав: Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
Юзайте Б5 (валютную можно открыть)
А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?
ОнаЖеВиза
В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).
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wildlynx
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Додано: Сер 08 кві, 2020 10:25
wildlynx написав:
ОнаЖеВиза
В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).
Это Вы имеете ввиду именно снятие с карты Плативка Виза? Если правда,что Отп выдает за раз 5к,то надо попробовать снять.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 09 кві, 2020 01:42
_PORT_UA написав: wildlynx написав:
ОнаЖеВиза
В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).
Это Вы имеете ввиду именно снятие с карты Плативка Виза? Если правда,что Отп выдает за раз 5к,то надо попробовать снять.
Да, речь о снятии налички с Плативки (она вроде только Виза бывает) в чужих банкоматах.
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wildlynx
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