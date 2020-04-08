|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:31
_PORT_UA написав: Faceless написав:
_PORT_UA написав:На Плативку с валютообмена зачисления с комиссией или без?
С комиссией
Юзайте Б5 (валютную можно открыть)
А не подскажите с Плативки Виза через какие банкоматы можно снять деньги по максимуму за одну выдачу?
ОнаЖеВиза
В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).
-
wildlynx
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 14.04.16
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:25
wildlynx написав:
ОнаЖеВиза
В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).
Это Вы имеете ввиду именно снятие с карты Плативка Виза? Если правда,что Отп выдает за раз 5к,то надо попробовать снять.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 392
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 01:42
_PORT_UA написав: wildlynx написав:
ОнаЖеВиза
В смысле, по чужим Визам вроде побольше лимиты, чем по MC. Приват по 2тыс за раз выдает - это я сам проверял. Еще писали, что Ощад и УкрСиб по 2т за раз выдают, а некоторые другие и побольше (OTP 5т, Credit Agricole и Сбербанк 4т, Idea 3т).
Это Вы имеете ввиду именно снятие с карты Плативка Виза? Если правда,что Отп выдает за раз 5к,то надо попробовать снять.
Да, речь о снятии налички с Плативки (она вроде только Виза бывает) в чужих банкоматах.
-
wildlynx
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 14.04.16
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 08:22
ТАСик уже подрос в депозитном вопросе.
уже +1% (только гривна) к ставке через ТАС2ю + еще плюшки. Рапорт о достижениях есть на ФБ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3459
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 08:38
Goodman написав:
ТАСик уже подрос в депозитном вопросе.
уже +1% (только гривна) к ставке через ТАС2ю + еще плюшки. Рапорт о достижениях есть на ФБ.
13% - це курям на сміх((. Форвард - 16%.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2201
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:32
Goodman написав:
Рапорт о достижениях есть на ФБ.
Новость увидел только при продлении депо. А за открытие?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1863
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:04
MASolomko написав: Искатель написав:
если перебрасывать сторонним ресурсом на Вику, разве не будет комиссии при зачислении?
ТАС с Вас ничего не должен взять.
Искатель написав:
Если потом платить коммуналку с Вики (например, Некстом), не будет ли овердрафта?
Если списание некстом пройдет раньше, чем Ваше пополнение сторонним сервисом, то будет овердрафт. При чём зачисление сторонним сервисом может делаться дольше...
ОК, тогда пойдем другим путем. Можно ведь пополнить Вику с "Ощадного", а потом заплатить коммуналку в Приват24. Верно же? Пополнение с "Ощадного", по идее, пройдет день в день, а списание в любом случае будет позже.
Просто вот сижу и думаю: уже вторые 365 грн заплатил за карту без кредлимита. Как в мультике: "Никаких от тебя доходов, расходы одни... "
Вот и решил: платить крупные коммунальные суммы с Вики через Приват24, чтобы кэшбэком хотя бы отбить годовую плату.
Кстати, никто не считал: при текущих процентах на остаток по картам (максимум 12% у Форварда) выгодней заплатить своими с 2% чистыми кэшбэком, чем платить без комиссии, например, Моно картой?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3548
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1655 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:28
Искатель написав:
Можно ведь пополнить Вику с "Ощадного", а потом заплатить коммуналку в Приват24. Верно же?
Да.
Или пополняйте Вики СЭПом.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1863
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:43
Искатель написав:
Кстати, никто не считал: при текущих процентах на остаток по картам (максимум 12% у Форварда) выгодней заплатить своими с 2% чистыми кэшбэком, чем платить без комиссии, например, Моно картой?
У форварда максимум 15%
а платить своими лучше ньюкард укрсиба, а бестоковую вику без лимита закрыть
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10939
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 1544 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:13
Stringer написав: Искатель написав:
Кстати, никто не считал: при текущих процентах на остаток по картам (максимум 12% у Форварда) выгодней заплатить своими с 2% чистыми кэшбэком, чем платить без комиссии, например, Моно картой?
У форварда максимум 15%
а платить своими лучше ньюкард укрсиба, а бестоковую вику без лимита закрыть
Ну, 15% только на 15к. У меня гривны поболее будет
А с "Укрсибом" не дружу уже много лет.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3548
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1655 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|