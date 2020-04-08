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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:49
Искатель ну так и держи 15к под 15% и остальное под 12% в форварде.. плати через изипей и получи 3% чистого кешбека, если не хочешь 5% в сибе
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:52
Re: ТАСКОМБАНК
У Изи 3% грязными, т.е. 2.415% чистыми, да еще и с дебетных, ещё и придумай как вывести тот КБ
А тута возможно с Виики 2% чистыми с кредитных, и прям на дебетку
... делайте хоть что-нибудь!
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