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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:49
Искатель ну так и держи 15к под 15% и остальное под 12% в форварде.. плати через изипей и получи 3% чистого кешбека, если не хочешь 5% в сибе
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 09 кві, 2020 11:52
omb написав:
плати через изипей и получи 3% чистого кешбека
У Изи 3% грязными, т.е. 2.415% чистыми, да еще и с дебетных, ещё и придумай как вывести тот КБ
А тута возможно с Виики 2% чистыми с кредитных, и прям на дебетку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:28
clientage написав: omb написав:
плати через изипей и получи 3% чистого кешбека
У Изи 3% грязными, т.е. 2.415% чистыми, да еще и с дебетных, ещё и придумай как вывести тот КБ
А тута возможно с Виики 2% чистыми с кредитных, и прям на дебетку
Так изначально речь идёт о вике без лимита, платить за дебетку с всего 2% кешбека - не наш метод
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Stringer
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:35
clientage написав: omb написав:
плати через изипей и получи 3% чистого кешбека
У Изи 3% грязными
неправда, там 3% чистяк, а выводить КБ можно последним платежом за комуналку или переплатой
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:50
omb написав: clientage написав: omb написав:
плати через изипей и получи 3% чистого кешбека
У Изи 3% грязными
неправда, там 3% чистяк, а выводить КБ можно последним платежом за комуналку или переплатой
Сорри, таки чиСтыми 3%, проверил
У меня Виика кредитная
От теперь разрываюсь между Симой, Виикой кредитной и Изей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:24
Порадьте, будь ласка, яку картку краще оформити для онлайн обміну $, Eur, грн ? Списання проводиться миттєво за поточним курсом? І чи можливо відкрити Ощадний рахунок і одразу знімати кошти без комісії?
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Scorpio38
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:06
Scorpio38 написав:
Порадьте, будь ласка, яку картку краще оформити для онлайн обміну $, Eur, грн ? Списання проводиться миттєво за поточним курсом? І чи можливо відкрити Ощадний рахунок і одразу знімати кошти без комісії?
Карта Велика п'ятірка у $/€/грн
Миттєво
Можливо, знімати через один банківський день при їх наявності в касі.
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KVV
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:23
clientage написав: omb написав: clientage написав:
У Изи 3% грязными
неправда, там 3% чистяк, а выводить КБ можно последним платежом за комуналку или переплатой
Сорри, таки чиСтыми 3%, проверил
У меня Виика кредитная
От теперь разрываюсь между Симой, Виикой кредитной и Изей
Сима не дает ничего за комуналь (правда набивает обязалово по 10к)
Изя 3% чистыми, но 100 минималка для вывода и за нужно влаживать свои
Вика победитель - 2% чистыми за кредитные в условиях возможного роста курса и 12% на 2 месяца в скунсе.
У вообще надо платить хранцузким Велкам за 5% КБ, но ее у вас тут нету
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curiousobro
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