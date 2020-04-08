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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3359336033613362>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:49

Искатель ну так и держи 15к под 15% и остальное под 12% в форварде.. плати через изипей и получи 3% чистого кешбека, если не хочешь 5% в сибе
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:52

Re: ТАСКОМБАНК

  omb написав:плати через изипей и получи 3% чистого кешбека

У Изи 3% грязными, т.е. 2.415% чистыми, да еще и с дебетных, ещё и придумай как вывести тот КБ :wink:
А тута возможно с Виики 2% чистыми с кредитных, и прям на дебетку :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:28

  clientage написав:
  omb написав:плати через изипей и получи 3% чистого кешбека

У Изи 3% грязными, т.е. 2.415% чистыми, да еще и с дебетных, ещё и придумай как вывести тот КБ :wink:
А тута возможно с Виики 2% чистыми с кредитных, и прям на дебетку :idea:

Так изначально речь идёт о вике без лимита, платить за дебетку с всего 2% кешбека - не наш метод ;-)
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:35

  clientage написав:
  omb написав:плати через изипей и получи 3% чистого кешбека
У Изи 3% грязными
неправда, там 3% чистяк, а выводить КБ можно последним платежом за комуналку или переплатой
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:50

  omb написав:
  clientage написав:
  omb написав:плати через изипей и получи 3% чистого кешбека
У Изи 3% грязными
неправда, там 3% чистяк, а выводить КБ можно последним платежом за комуналку или переплатой

Сорри, таки чиСтыми 3%, проверил :)
У меня Виика кредитная
От теперь разрываюсь между Симой, Виикой кредитной и Изей :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:24

Порадьте, будь ласка, яку картку краще оформити для онлайн обміну $, Eur, грн ? Списання проводиться миттєво за поточним курсом? І чи можливо відкрити Ощадний рахунок і одразу знімати кошти без комісії?
Scorpio38
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:06

  Scorpio38 написав:Порадьте, будь ласка, яку картку краще оформити для онлайн обміну $, Eur, грн ? Списання проводиться миттєво за поточним курсом? І чи можливо відкрити Ощадний рахунок і одразу знімати кошти без комісії?

Карта Велика п'ятірка у $/€/грн
Миттєво
Можливо, знімати через один банківський день при їх наявності в касі.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:23

  clientage написав:
  omb написав:
  clientage написав:У Изи 3% грязными
неправда, там 3% чистяк, а выводить КБ можно последним платежом за комуналку или переплатой

Сорри, таки чиСтыми 3%, проверил :)
У меня Виика кредитная
От теперь разрываюсь между Симой, Виикой кредитной и Изей :lol: :lol:

Сима не дает ничего за комуналь (правда набивает обязалово по 10к)
Изя 3% чистыми, но 100 минималка для вывода и за нужно влаживать свои
Вика победитель - 2% чистыми за кредитные в условиях возможного роста курса и 12% на 2 месяца в скунсе.

У вообще надо платить хранцузким Велкам за 5% КБ, но ее у вас тут нету :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:41

  curiousobro написав:Сима не дает ничего за комуналь (правда набивает обязалово по 10к)

Комуналь у симы это прежде всего возможность вывести уже накопленный кэшбек, а не заработать новый. И в этом смысле лично у меня Сима уже больше года вне конкуренции
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:01

а шо с ТасяТуЮ ?
у всех не прогружается?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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