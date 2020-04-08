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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:11
uaprofi
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:25
uaprofi написав:
а шо с ТасяТуЮ ?
у всех не прогружается?
Ну так написало ж шо ".рЫХламентные работы". Паламалося шото. ЧинЮть
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