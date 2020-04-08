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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3359336033613362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
48
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:11

uaprofi
Кілька годин вже глючить!
V2
4
 
Повідомлень: 6592
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Подякували: 1101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:25

  uaprofi написав:а шо с ТасяТуЮ ?
у всех не прогружается?

Ну так написало ж шо ".рЫХламентные работы". Паламалося шото. ЧинЮть
Мои рефералки:
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Flamingo
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Повідомлень: 4399
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:50

Re: ТАСКОМБАНК

подскажите плиз , Викой - оплачивать Glovo заранее - как инет оплата пойдет ?
lincoln2
 
Повідомлень: 617
З нами з: 05.02.11
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:51

Re: ТАСКОМБАНК

ТАС2Ю нещадно лагає. Нічого не відлбражає. Це так підвищують ставки по депозитах?
Кочевник
 
Повідомлень: 1394
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:17

weekend

в этом месяце заканчивается срок действия карты, абонплату 365 грн на будущее уже почему-то сняли. Подскажите пожалуйста как и когда правильно заказывать перевыпущенную карту, чтобы эти профессионалы ничего не наплужили с обслуживанием ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 614
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:27

  Кочевник написав:ТАС2Ю нещадно лагає. Нічого не відлбражає. Це так підвищують ставки по депозитах?


Сбой со вчерашнего дня. Утром 09.04.2020 было всё в порядке. Обновляют базы.
Kevin
 
Повідомлень: 333
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30

  SILVER_UA написав:в этом месяце заканчивается срок действия карты, абонплату 365 грн на будущее уже почему-то сняли. Подскажите пожалуйста как и когда правильно заказывать перевыпущенную карту, чтобы эти профессионалы ничего не наплужили с обслуживанием ?

После того, как срок действия карты истечёт и она будет заблокирована. Заказывать перевыпуск карты лучше по телефону. В выходные дни перевыпускают.
Kevin
 
Повідомлень: 333
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:37

  Kevin написав:
  SILVER_UA написав:в этом месяце заканчивается срок действия карты, абонплату 365 грн на будущее уже почему-то сняли. Подскажите пожалуйста как и когда правильно заказывать перевыпущенную карту, чтобы эти профессионалы ничего не наплужили с обслуживанием ?

После того, как срок действия карты истечёт и она будет заблокирована. Заказывать перевыпуск карты лучше по телефону. В выходные дни перевыпускают.

Я заранее заказывал, всё ок. Неделю ждал пока приедет в отделение, предлагаете человеку неделю без карты сидеть? А в условиях карантина то вообще может затянуться и на дольше.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 475
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  #<1 ... 3359336033613362
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